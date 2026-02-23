HC Linz auf Play-off-Kurs ++ Spannung in der Liga

Uwe Schneider ist mit Leidenschaft Manager beim HC Linz. In „Handball – Das Magazin“ spricht der charismatische Oberösterreicher über die bisherige Erfolgsformel in der HLA Meisterliga, sieht aber auch gleichzeitzig die spannende Konstellation in der Liga. Trotzdem ist für ihn klar, dass die Linzer die Position im Grunddurchgang nicht mehr hergeben wollen.