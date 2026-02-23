Vorteilswelt
Alarm bei Spielzeug

Woolworth ruft nächste Figur wegen Asbest zurück

Österreich
23.02.2026 16:46
Das Unternehmen Woolworth ruft die nächste Spielfigur wegen Asbestgefahr zurück.
Das Unternehmen Woolworth ruft die nächste Spielfigur wegen Asbestgefahr zurück.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vor ein paar Tagen rief Woolworth bereits die Spielfiguren „Strecherz Slammerz“ wegen Asbestgefahr zurück. Jetzt gibt es die nächste Alarmmeldung: Auch in der Füllung der „Stretcherz Stretch Squad Dinos“ könnte der Giftstoff enthalten sein.

Konkret handelt es sich um das Produkt mit der Artikelbezeichnung „Stretcherz Stretch Squad Dinos“ mit der Auftragsnummer 407904/00 und der EAN 5050835008547, informiert die AGES am Montag.

Um dieses Produkt handelt es sich:

Woolworth hat bereits die zweite Spielfigur aufgrund von Asbestgefahr zurückgerufen.
Woolworth hat bereits die zweite Spielfigur aufgrund von Asbestgefahr zurückgerufen.

Der Lieferant HTI teilte dem Unternehmen Woolworth mit, dass trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen Mängel festgestellt wurden. Es könne zu „Kontaminationen durch Asbest“ im verarbeiteten Sand gekommen sein. Aus diesem Grund wurde der Artikel bereits in allen Woolworth-Filialen aus dem Verkauf genommen.

Kunden erhalten Kaufpreis zurück
Das Unternehmen rät dringend von einer weiteren Verwendung des Artikels ab. Bereits erworbene Ware kann in den Stores zurückgegeben werden. Der Kaufpreis von 7 Euro werde – auch ohne Vorlage der Rechnung – vollständig erstattet.

Zuvor wurden in Österreich bereits die von Action angebotenen Spielfiguren „Stretch Squad Figuren“ zurückgerufen. Zudem steht nach Probeziehungen in mehreren Ländern, u. a. den Niederlanden, aus China importierter Spielsand im Verdacht, teilweise mit Asbest verunreinigt zu sein. 

