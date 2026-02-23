Ex-Teamchef: „Da spielt keiner mit offenen Karten“

„Das sind wehleidige und unsportliche Vorwürfe“
Vor dem Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne gibt es in der „Königsklasse“ noch viele unbeantwortete Fragen. Der ehemalige Williams-Teamchef Jost Capito nahm sich bei der Gala, der Nachwuchsserie Formelaustria, Zeit für die „Krone“ und sprach über den Mercedes-Wundermotor, Sicherheitsbedenken und den „Max-Faktor“.
Nur noch zwölf Tage bis zum Auftakt der Formel-WM in Melbourne, nach den letzten Tests in Bahrain steht die „Königklasse“ aber noch vor großen Fragezeichen: Sind die Starts ein Sicherheitsproblem? Wird der Mercedes-Motor eingebremst? Und spielt das Energiemanagement Red Bull-Piloten Max Verstappen in die Karten?
