Ex-Teamchef: „Da spielt keiner mit offenen Karten“

Nur noch zwölf Tage bis zum Auftakt der Formel-WM in Melbourne, nach den letzten Tests in Bahrain steht die „Königklasse“ aber noch vor großen Fragezeichen: Sind die Starts ein Sicherheitsproblem? Wird der Mercedes-Motor eingebremst? Und spielt das Energiemanagement Red Bull-Piloten Max Verstappen in die Karten?