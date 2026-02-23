Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Koalitionspakt

„Mehrfach umgefallen“: Heftige Kritik an Grünen

Niederösterreich
23.02.2026 09:00
Vor der Wahl protestierten die Grünen gegen Projekte wie das Rewe-Lager, nun werden sie bei den ...
Vor der Wahl protestierten die Grünen gegen Projekte wie das Rewe-Lager, nun werden sie bei den nächsten Beschlüssen „schweren Herzens“ zustimmen.(Bild: Die Grünen St. Pölten)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

S 34, Rewe-Lager, Karmeliterhof, Vizebürgermeister-Gehalt: Hat die Öko-Partei in St. Pölten ihre „Seele“ für eine Regierungsbeteiligung verkauft? Zahlreiche ihrer Wähler behaupten zumindest genau das.

0 Kommentare

Mit S 34 und Rewe-Lager mit Vollgas in die Klimakrise, die Überdachung des Karmeliterhofs sei ein unnötiges Prestigeprojekt, die Stadt müsse sparen mit Verantwortung: Das waren einige der markigen Aussagen, die die Grünen vor der Wahl in St. Pölten getätigt hatten.

Nun ist vieles anders
Doch nun ist vieles anders. Der Karmeliterhof befindet sich im Arbeitsprogramm, bei den nächsten Beschlüsse zum Rewe-Lager werde man „schweren Herzens“ zustimmen, mit dem „ständigen Vertreter“ des Stadtchefs wurde ein neuer Posten mit Vizebürgermeister-Gehalt geschaffen. Immerhin bei der S 34 müsse sich die SPÖ gegebenenfalls eine andere Mehrheit suchen – die sie mit ÖVP und FPÖ wohl finden wird.

Lesen Sie auch:
Nun ist es fixiert: Bürgermeister Stadler und Heimerl-Lesnik beim Unterzeichnen der ...
Koalition vereinbart
So sieht der rot-grüne Pakt in St. Pölten aus
18.02.2026
Bündnis fixiert
SPÖ wird in St. Pölten nun mit den Grünen regieren
16.02.2026
Nach Jahrhundertflut
Lager in Hochwassergebiet: Kritik an Rewe-Plänen
21.11.2024

Mehrfache Umfaller
Kein Wunder, dass sich gerade in den Sozialen Medien grüne (Stamm-) Wähler getäuscht fühlen. „Sie sind ja gleich mehrfach umgefallen“, ist am häufigsten zu lesen.

Nun Arbeit statt Worte
Die Grünen betonen jedoch, dass das gemeinsame Programm einen Aufbruch zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Stadtentwicklung darstelle. Schwerpunkte seien die Begrünung des Domplatzes, der Ausbau erneuerbarer Energie und Lebensqualität für alle. Am Montag findet die konstituierende Sitzung statt. Dann kann die neue rot-grüne Stadtregierung nicht nur an Worten gemessen werden...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
23.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Nicht immer bekommt die Stadt unrechtmäßig ausgezahlte Gelder zurück.
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.100 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
156.613 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
151.647 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3043 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
875 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf