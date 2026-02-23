„Mehrfach umgefallen“: Heftige Kritik an Grünen

Nun ist vieles anders

Doch nun ist vieles anders. Der Karmeliterhof befindet sich im Arbeitsprogramm, bei den nächsten Beschlüsse zum Rewe-Lager werde man „schweren Herzens“ zustimmen, mit dem „ständigen Vertreter“ des Stadtchefs wurde ein neuer Posten mit Vizebürgermeister-Gehalt geschaffen. Immerhin bei der S 34 müsse sich die SPÖ gegebenenfalls eine andere Mehrheit suchen – die sie mit ÖVP und FPÖ wohl finden wird.