„Mehrfach umgefallen“: Heftige Kritik an Grünen

S 34, Rewe-Lager, Karmeliterhof, Vizebürgermeister-Gehalt: Hat die Öko-Partei in St. Pölten ihre „Seele“ für eine Regierungsbeteiligung verkauft? Zahlreiche ihrer Wähler behaupten zumindest genau das.
Mit S 34 und Rewe-Lager mit Vollgas in die Klimakrise, die Überdachung des Karmeliterhofs sei ein unnötiges Prestigeprojekt, die Stadt müsse sparen mit Verantwortung: Das waren einige der markigen Aussagen, die die Grünen vor der Wahl in St. Pölten getätigt hatten.
Nun ist vieles anders
Doch nun ist vieles anders. Der Karmeliterhof befindet sich im Arbeitsprogramm, bei den nächsten Beschlüsse zum Rewe-Lager werde man „schweren Herzens“ zustimmen, mit dem „ständigen Vertreter“ des Stadtchefs wurde ein neuer Posten mit Vizebürgermeister-Gehalt geschaffen. Immerhin bei der S 34 müsse sich die SPÖ gegebenenfalls eine andere Mehrheit suchen – die sie mit ÖVP und FPÖ wohl finden wird.
Mehrfache Umfaller
Kein Wunder, dass sich gerade in den Sozialen Medien grüne (Stamm-) Wähler getäuscht fühlen. „Sie sind ja gleich mehrfach umgefallen“, ist am häufigsten zu lesen.
Nun Arbeit statt Worte
Die Grünen betonen jedoch, dass das gemeinsame Programm einen Aufbruch zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Stadtentwicklung darstelle. Schwerpunkte seien die Begrünung des Domplatzes, der Ausbau erneuerbarer Energie und Lebensqualität für alle. Am Montag findet die konstituierende Sitzung statt. Dann kann die neue rot-grüne Stadtregierung nicht nur an Worten gemessen werden...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.