9700 Unterschriften sollen Großprojekt nun stoppen

Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren stößt ein geplantes Großprojekt in St. Pölten, wie berichtet, auf heftigen Gegenwind. Mit 9700 Unterschriften ist es mittlerweile zum „Gegensturm“ angewachsen. Denn so viele Menschen haben sich in einer Petition der Bürgerinitiative „Bodenschutz St. Pölten“ klar gegen das neue Rewe-Zentrallager und die damit einhergehende Versiegelung von 17 Hektar Ackerland im Stadtteil St. Georgen ausgesprochen.