Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

23-Jährige verletzt

Junge Frau kracht mit BMW gegen felsige Böschung

Tirol
22.02.2026 09:02
Eine Passantin entdeckte das Fahrzeug und setzte die Rettungskette in Gang.
Eine Passantin entdeckte das Fahrzeug und setzte die Rettungskette in Gang.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am späten Samstagabend im Tiroler Unterland: Eine 23-jährige Frau verlor bei Eben am Achensee die Kontrolle über ihren BMW, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte schließlich gegen die felsige Böschung. Eine Passantin entdeckte das Fahrzeug und schlug Alarm. Die betroffene Autolenkerin erlitt Verletzungen.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 22 Uhr. Die 23-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der L7 Kasbachstraße talwärts in Richtung Jenbach unterwegs, als sie bei Eben am Achensee plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Zitat Icon

Das Unfallfahrzeug wurde von einer Zeugin entdeckt. Diese setzte die Rettungskette in Gang.

Die Polizei

Daraufhin kam der BMW links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige felsige Böschung. „Das Unfallfahrzeug wurde von einer Zeugin entdeckt. Diese setzte die Rettungskette in Gang“, heißt es von den Ermittlern weiter.

Lesen Sie auch:
Das Auto wurde komplett demoliert. Polizei, Rettung und Feuerwehr rückten an.
Drei Verletzte
Cabrio-Spritztour im Schnee endete mit Überschlag
21.02.2026

Frau verletzt, Auto abgeschleppt
Die 23-Jährige erlitt Verletzungen, ihr Auto musste von einer Abschleppfirma geborgen und abtransportiert werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee, eine Streife der Polizeiinspektion Jenbach, die Rettung und ein Notarzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
22.02.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
AchenseeJenbachTiroler Unterland
BMWPolizei
BöschungUnfallGegenfahrbahnAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
448.838 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.311 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
155.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1040 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
872 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf