Junge Frau kracht mit BMW gegen felsige Böschung

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 22 Uhr. Die 23-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der L7 Kasbachstraße talwärts in Richtung Jenbach unterwegs, als sie bei Eben am Achensee plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.