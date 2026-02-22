Junge Frau kracht mit BMW gegen felsige Böschung

Spektakulärer Unfall am späten Samstagabend im Tiroler Unterland: Eine 23-jährige Frau verlor bei Eben am Achensee die Kontrolle über ihren BMW, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte schließlich gegen die felsige Böschung. Eine Passantin entdeckte das Fahrzeug und schlug Alarm. Die betroffene Autolenkerin erlitt Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 22 Uhr. Die 23-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der L7 Kasbachstraße talwärts in Richtung Jenbach unterwegs, als sie bei Eben am Achensee plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.
Das Unfallfahrzeug wurde von einer Zeugin entdeckt. Diese setzte die Rettungskette in Gang.
Die Polizei
Daraufhin kam der BMW links von der Fahrbahn ab und streifte die dortige felsige Böschung. „Das Unfallfahrzeug wurde von einer Zeugin entdeckt. Diese setzte die Rettungskette in Gang“, heißt es von den Ermittlern weiter.
Frau verletzt, Auto abgeschleppt
Die 23-Jährige erlitt Verletzungen, ihr Auto musste von einer Abschleppfirma geborgen und abtransportiert werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee, eine Streife der Polizeiinspektion Jenbach, die Rettung und ein Notarzt.
