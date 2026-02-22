Räuber stieß 85-Jährige nieder und stahl Tasche

Feiger Angriff im Abenddunkel: Nun, ist klar, wieso es am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Aigen (Salzburg) kam. Eine 85-jährige Salzburgerin wurde auf dem Heimweg von hinten umgestoßen, während der Täter ihr die Umhängetasche entriss. Die Seniorin blieb zum Glück unverletzt, der Unbekannte verschwand mit der Beute.