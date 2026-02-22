Räuber stieß 85-Jährige nieder und stahl Tasche

Feiger Angriff im Abenddunkel: Nun, ist klar, wieso es am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Aigen (Salzburg) kam. Eine 85-jährige Salzburgerin wurde auf dem Heimweg von hinten umgestoßen, während der Täter ihr die Umhängetasche entriss. Die Seniorin blieb zum Glück unverletzt, der Unbekannte verschwand mit der Beute.
Am Samstagabend wurde eine 85-jährige Fußgängerin in Salzburg gegen 20.45 Uhr ausgeraubt. Ein bislang unbekannter Täter kam von hinten, stieß die Frau zu Boden und riss ihr im selben Moment die Umhängetasche vom Arm. Die „Krone“ berichtete bereits am Samstagabend von dem Großeinsatz der Polizei, inklusive Fahndung mittels Hubschrauber.
Die Seniorin blieb körperlich unverletzt, war aber stark mitgenommen. Der Räuber rannte mit der Tasche davon und konnte unerkannt entkommen.
Die Polizei ermittelt wegen Raubes und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
