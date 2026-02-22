Lawinenalarm! Einsatz in beliebtem Skigebiet

Fünf Lawinentote seit Freitag in Tirol

Seit Freitag sind allein in Tirol fünf Menschen bei Lawinenabgängen gestorben. In St. Anton am Arlberg konnten am Freitagnachmittag zwei Wintersportler – ein US-Amerikaner und ein Pole – nur noch tot aus einer Lawine geborgen werden. Ein junger Einheimischer (21) wurde an der Unglücksstelle reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb. In Nauders (ebenfalls im Bezirk Landeck) kam am Freitag für einen 42-jährigen Deutschen jede Hilfe zu spät.