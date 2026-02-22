Lawinenalarm! Einsatz in beliebtem Skigebiet

Es war leider nur eine Frage der Zeit – am späten Sonntagvormittag gab es in Tirol schließlich den ersten Lawinenalarm des Tages: Im Skigebiet Axamer Lizum nahe Innsbruck ging im Bereich Hoadl im freien Gelände offenbar eine Lawine ab. Derzeit ist noch unklar, ob es Verschüttete gibt. Einsatzkräfte versuchen derzeit, die Situation zu klären.
Zum Lawinenabgang in der Axamer Lizum soll es laut „Krone“-Informationen um kurz nach 11 Uhr gekommen sein. Im freien Gelände im Bereich „Hoadl“ hatten sich demnach Schneemassen gelöst.
Noch unklar, ob es Verschüttete gibt
Einsatzkräfte machten sich daraufhin sofort auf den Weg und versuchen derzeit, die Situation vor Ort zu klären. Aktuell ist noch völlig unklar, ob es überhaupt Verschüttete gibt.
Fünf Lawinentote seit Freitag in Tirol
Seit Freitag sind allein in Tirol fünf Menschen bei Lawinenabgängen gestorben. In St. Anton am Arlberg konnten am Freitagnachmittag zwei Wintersportler – ein US-Amerikaner und ein Pole – nur noch tot aus einer Lawine geborgen werden. Ein junger Einheimischer (21) wurde an der Unglücksstelle reanimiert und in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb. In Nauders (ebenfalls im Bezirk Landeck) kam am Freitag für einen 42-jährigen Deutschen jede Hilfe zu spät.
Die Serie an tödlichen Lawinenabgängen setzte sich in Tirol am Samstag fort. In Serfaus (Bezirk Landeck) ist ein 41-jähriger Einheimischer von einem Schneebrett erfasst und verschüttet worden. Er verstarb letztlich in der Klinik.
In ganz Tirol wurde am Samstag wegen der großen Lawinengefahr sogar AT-Alert ausgelöst.
Auch am Sonntag verbreitet Warnstufe 4
Die Lawinensituation auf Tirols Bergen bleibt auch am Sonntag extrem angespannt. Verbreitet herrscht Warnstufe 4 von 5. „Der Neuschnee der vergangenen Tage und die mit dem starken bis stürmischen Wind entstandenen Triebschneeansammlungen sind an allen Expositionen sehr störanfällig. Wintersportler können sehr leicht Lawinen auslösen. Die Gefahrenstellen sind zahlreich. Sie liegen in allen Höhenlagen, besonders im Bereich der Waldgrenze sowie oberhalb der Waldgrenze“, warnt der Lawinenwarndienst in seinem Lagebericht.
Auch Straßen können gefährdet sein
Mit dem intensiven Schneefall seien weiterhin spontane Lawinen möglich. Diese könnten teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden. Exponierte Verkehrswege könnten stark gefährdet sein, heißt es weiter.
Zudem seien einzelne Nass- und Gleitschneelawinen möglich. „Dies besonders an Böschungen und Grashängen unterhalb von rund 1800 Meter.“ „Die Verhältnisse für Wintersport abseits gesicherter Pisten bleiben allgemein sehr gefährlich“, betonen die Experten.
