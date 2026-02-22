Vonn-Klartext: „Für all die Hater da draußen, …“

Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Horror-Verletzung in der Olympia-Abfahrt mit einer emotionalen Instagram-Botschaft an alle Kritiker gewandt. Darin zählt die Ausnahmeathletin all ihre Erfolge der vergangenen Monate auf und betont: „Es war nicht alles umsonst ... es war alles!“ Anschließend richtet sie sich direkt an „ihre Hater“.
„... obwohl es mir jetzt, wo ich in diesem Krankenhausbett liege, weit entfernt erscheint ...“, schreibt Vonn zu einem Highlight-Video ihrer Auftritte in den vergangenen Wochen und fährt fort: „Ich habe es geschafft. Ich bin zurückgekommen. Ich habe gewonnen. Ich bin angetreten und habe das geschafft, was die meisten in meinem Alter mit einem teilweisen Kniegelenkersatz für unmöglich gehalten haben.“
Die Erinnerungen an diese positiven Momente werde sie ihr ganzes Leben lang behalten, so die 41-Jährige, die dafür extrem dankbar sei: „Jeder Moment war unglaublich. Jeder Moment war es wert.“
„Was mich verletzt hat ...“
Weit mehr als die Verletzung selbst hätten sie die Worte einiger Menschen getroffen. „Was mich verletzt hat, war, dass die Leute sagten, ich sei egoistisch und sollte meinen Platz bei den Olympischen Spielen an jemand anderen abtreten.“
Für all jene Kritiker ist das Insta-Video schließlich auch gedacht, wie Vonn abschließend anklingen lässt: „Deshalb möchte ich meine Saison für all die Hater da draußen, die nicht verstehen, was es bedeutet, sich einen Platz zu verdienen, noch einmal zusammenfassen und, um es positiver zu formulieren, einfach reflektieren...“. Anschließend listet sie noch ihre sportlichen Erfolge der vergangenen Monate auf.
Vor wenigen Tagen hat Vonn nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt auch ihre fünfte Operation gut überstanden – allerdings dauerte diese sechs Stunden und die „Schmerzen seien schwer zu ertragen“. Nichtsdestotrotz bereut die Ausnahmeathletin ihre Entscheidung nicht.
