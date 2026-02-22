Vonn-Klartext: „Für all die Hater da draußen, …“

„... obwohl es mir jetzt, wo ich in diesem Krankenhausbett liege, weit entfernt erscheint ...“, schreibt Vonn zu einem Highlight-Video ihrer Auftritte in den vergangenen Wochen und fährt fort: „Ich habe es geschafft. Ich bin zurückgekommen. Ich habe gewonnen. Ich bin angetreten und habe das geschafft, was die meisten in meinem Alter mit einem teilweisen Kniegelenkersatz für unmöglich gehalten haben.“