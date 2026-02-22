So werden die 99ers ganz speziell „gedopt“

Bevor die Eishockey-Cracks der Graz99ers am Sonntagabend (18.30) den Erzrivalen aus Klagenfurt zum Schlager in Liebenau empfangen, durfte die „Krone“ in die Kabine zu den 99ers-Goalies. Und erfuhr dabei das ein oder andere Erfolgsgeheimnis hinter den starken Werten der Schlussmänner.