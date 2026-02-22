Del Toro gewinnt UAE-Tour, Gall Gesamt-Fünfter

Mit Endrang fünf bei der UAE-Tour hat Felix Gall einen guten Saisonstart hingelegt. Österreichs Radsport-Aushängeschild wurde auf der 149 km langen Schlussetappe rund um Abu Dhabi beim dritten Tagessieg des italienischen Sprinters Jonathan Milan (Lidl) 66., damit verteidigte der Osttiroler seinen Top-5-Platz im Gesamtklassement. Der Decathlon-Kapitän wies nach sieben Tagen einen Rückstand von 1:34 Minuten auf den mexikanischen Gesamtsieger Isaac Del Toro (UAE) auf.