Del Toro gewinnt UAE-Tour, Gall Gesamt-Fünfter

Mit Endrang fünf bei der UAE-Tour hat Felix Gall einen guten Saisonstart hingelegt. Österreichs Radsport-Aushängeschild wurde auf der 149 km langen Schlussetappe rund um Abu Dhabi beim dritten Tagessieg des italienischen Sprinters Jonathan Milan (Lidl) 66., damit verteidigte der Osttiroler seinen Top-5-Platz im Gesamtklassement. Der Decathlon-Kapitän wies nach sieben Tagen einen Rückstand von 1:34 Minuten auf den mexikanischen Gesamtsieger Isaac Del Toro (UAE) auf.
Gall ließ damit unter anderem den zweifachen Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien, der Zehnter wurde, hinter sich. Der 27-Jährige hatte in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals Gregor Mühlberger als Helfer an der Seite, der Niederösterreicher beendete die Rundfahrt hinter Patrick Konrad (51./Lidl) und Patrick Gamper (53./Jayco) als viertbester ÖRV-Athlet auf Platz 57.
