Cabrio-Spritztour im Schnee endete mit Überschlag

Spektakulärer Unfall im Tiroler Unterland: Mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Cabrio kam ein junger Einheimischer (20) von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich daraufhin noch und landete in einem angrenzenden Waldstück. Der Lenker und zwei weitere Insassen erlitten Verletzungen.
Diese Spritztour war keine besonders schlaue Idee. Kurz nach 21 Uhr fuhr der 20-jährige Einheimische, der keinen Führerschein besitzt und in Begleitung zweier Bekannter (19 und 21 Jahre) war, mit dem alten Golf-Cabrio in Breitenbach (Bezirk Kufstein) im Ortsteil Glatzham in Richtung Westen.
Gegen Baum gekracht und überschlagen
Plötzlich passierte es! Der Lenker geriet mit dem Pkw aus unbekannter Ursache auf das linke Bankett, woraufhin der Wagen zunächst einen Baum touchierte und sich dann überschlug. Im angrenzenden Waldstück kam das Fahrzeug schließlich komplett demoliert zum Stillstand.
Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt, die zwei weiteren Insassen hatten sich bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können.
Die Feuerwehr
„Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt, die zwei weiteren Insassen hatten sich bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können“, schildert die Feuerwehr die Situation bei deren Eintreffen. Die eingeklemmte Person konnte schließlich aus dem „stark deformierten“ Unfallfahrzeug befreit werden, heißt es weiter.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Alle drei Insassen erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Breitenbach und Kundl, die Rettung und die Polizei.
