Cabrio-Spritztour im Schnee endete mit Überschlag

Spektakulärer Unfall im Tiroler Unterland: Mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Cabrio kam ein junger Einheimischer (20) von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich daraufhin noch und landete in einem angrenzenden Waldstück. Der Lenker und zwei weitere Insassen erlitten Verletzungen.