Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Verletzte

Cabrio-Spritztour im Schnee endete mit Überschlag

Tirol
21.02.2026 15:17
Das Auto wurde komplett demoliert. Polizei, Rettung und Feuerwehr rückten an.
Das Auto wurde komplett demoliert. Polizei, Rettung und Feuerwehr rückten an.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall im Tiroler Unterland: Mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Cabrio kam ein junger Einheimischer (20) von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich daraufhin noch und landete in einem angrenzenden Waldstück. Der Lenker und zwei weitere Insassen erlitten Verletzungen.

0 Kommentare

Diese Spritztour war keine besonders schlaue Idee. Kurz nach 21 Uhr fuhr der 20-jährige Einheimische, der keinen Führerschein besitzt und in Begleitung zweier Bekannter (19 und 21 Jahre) war, mit dem alten Golf-Cabrio in Breitenbach (Bezirk Kufstein) im Ortsteil Glatzham in Richtung Westen.

Das komplett demolierte Unfallfahrzeug.
Das komplett demolierte Unfallfahrzeug.(Bild: ZOOM Tirol)

Gegen Baum gekracht und überschlagen
Plötzlich passierte es! Der Lenker geriet mit dem Pkw aus unbekannter Ursache auf das linke Bankett, woraufhin der Wagen zunächst einen Baum touchierte und sich dann überschlug. Im angrenzenden Waldstück kam das Fahrzeug schließlich komplett demoliert zum Stillstand.

Zitat Icon

Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt, die zwei weiteren Insassen hatten sich bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können.

Die Feuerwehr

„Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt, die zwei weiteren Insassen hatten sich bereits eigenständig aus dem Fahrzeug befreien können“, schildert die Feuerwehr die Situation bei deren Eintreffen. Die eingeklemmte Person konnte schließlich aus dem „stark deformierten“ Unfallfahrzeug befreit werden, heißt es weiter.

Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt.
Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt.(Bild: ZOOM Tirol)

Mit Rettung ins Krankenhaus
Alle drei Insassen erlitten Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Breitenbach und Kundl, die Rettung und die Polizei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
21.02.2026 15:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
443.097 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.434 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
167.632 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1467 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1372 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1177 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf