Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt taut‘s!

Frau Holle geht, der Lenz kommt: Bis zu 20 Grad

Österreich
22.02.2026 15:10
Dem Schnee geht es an den Kragen. Der Frühling wagt sich in der kommenden Woche aus der Deckung.
Dem Schnee geht es an den Kragen. Der Frühling wagt sich in der kommenden Woche aus der Deckung.(Bild: Na-um - stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Hüllte Frau Holle am Freitag noch nahezu das ganze Land in eine dicke Schneeschicht, schaut in der neuen Woche der Lenz in Österreich vorbei. Und mit im Gepäck hat er zum Freitag hin Temperaturen von bis zu 20 Grad Celsius. Auf die Sonne muss man etwas warten: Zum Wochenstart sind Gummistiefel und Regenschirm passende Begleiter.

0 Kommentare

Noch einmal gab der Winter am Freitag ein kräftiges Lebenszeichen von sich und sorgte mit teils massiven Neuschneemengen für chaotische Zustände in vielen Regionen des Landes. Auswirkungen hatte das auch noch am Sonntag, etwa kämpfte man in der Steiermark mit der Stromversorgung für mehrere Hundert Haushalte.

Lesen Sie auch:
In See im Paznaun ging eine Lawine auf einen Skiweg ab (links). Die Libelle Tirol (rechts) flog ...
Retter im Dauereinsatz
Lawinenalarm! Einsätze in beliebten Skigebieten
22.02.2026
„Lage verbessert sich“
Noch Hunderte steirische Haushalte ohne Strom
22.02.2026
Nach Lawinenabgang
Nobel-Skiorte Lech und Zürs sind wieder erreichbar
22.02.2026

Und auch die Lawinengefahr im Westen Österreichs ist exorbitant hoch, eine ganze Serie an Lawinenabgängen wurde seit Freitag verzeichnet, auch Todesopfer sind zu beklagen. Wie berichtet, ist die Gefahr abseits der gekennzeichneten Piste derart enorm, dass Tirol und mittlerweile auch Vorarlberg AT-Alerts auslösten, um die Bevölkerung vor den Risiken zu warnen. Dennoch kam es auch am Sonntag zu Lawinenabgängen.

Tauwetter hat eingesetzt
Verschärft wird die Situation durch das einsetzende Tauwetter, derzeit wird gnadenlos an der Schneedecke geknabbert. Auch inneralpin gehe es dem Schnee „an den Kragen“, so die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale am Sonntag.

Selbiges gilt für die neue Woche: Von Minustemperaturen fehlt jede Spur, stattdessen klopft der Frühling erstmals in Österreich an. Die Sonne ziert sich zu Beginn allerdings noch, und lässt dem Regen immer wieder den Vortritt. Erst ab Donnerstag zeigt sie sich dann weitaus häufiger, so die Prognose der Unwetterzentrale.

Am Montag ziehen kompakte Wolken durch, die Sonne scheint vor allem im Süden zeitweise und dort bleibt es auch meist trocken. An der Alpennordseite und im Osten gehen dagegen von Beginn an ein paar Regenschauer nieder, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1400 m. Dazwischen zeigt sich im Donauraum und im Flachland auch ab und zu die Sonne. Der Wind weht an der Alpennordseite lebhaft, im Osten kräftig bis vereinzelt stürmisch aus westlichen Richtungen. Mit 8 bis 15 Grad wird es mild für die Jahreszeit.

(Bild: Ubimet)

Der Dienstag beschert dem Südosten ein paar Sonnenstunden, auch im östlichen Flachland sowie am Nachmittag noch ganz im Westen kommt vereinzelt die Sonne zum Vorschein. Meist bleibt es aber trüb und an der Alpennordseite häufig nass, Schnee fällt oberhalb von 1000 bis 1500 m. Besonders rund um das Salzkammergut regnet es ergiebig, gegen Abend lässt der Regen dann nach. Im Osten weht bis Mittag lebhafter Nordwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad im zentralen Bergland und 15 Grad im Südosten.

Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter, vor allem im westlichen und südlichen Bergland scheint von der Früh weg die Sonne. Von Oberösterreich bis in die Obersteiermark halten sich anfangs noch gebietsweise kompakte Wolken, aber nur vereinzelt fallen in der Früh noch ein paar Tropfen und tagsüber scheint landesweit zumindest zeitweise die Sonne. Der Wind weht nur mehr schwach bis mäßig. Mit 9 bis 17 Grad wird es vorfrühlingshaft mild.

Österreich
Symbol bedeckt
-3° / 7°
6 km/h
01:54 h
55 %
Symbol leichter Regen
6° / 10°
16 km/h
00:39 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 14°
23 km/h
04:20 h
70 %
Symbol wolkig
7° / 11°
17 km/h
05:13 h
55 %
Symbol heiter
2° / 11°
5 km/h
07:51 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 12°
9 km/h
07:43 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 13°
6 km/h
05:34 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 13°
5 km/h
08:19 h
45 %
Symbol bedeckt
5° / 12°
4 km/h
01:28 h
50 %
Symbol bedeckt
4° / 10°
6 km/h
01:42 h
35 %
Wien
Symbol bedeckt
-4° / 5°
21 km/h
00:38 h
50 %
Symbol bedeckt
4° / 9°
22 km/h
00:18 h
55 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 12°
28 km/h
03:00 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 10°
17 km/h
03:41 h
65 %
Symbol heiter
1° / 12°
6 km/h
09:36 h
< 5 %
Symbol wolkig
-0° / 11°
7 km/h
05:23 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 13°
7 km/h
07:47 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 15°
8 km/h
09:54 h
55 %
Symbol bedeckt
6° / 11°
7 km/h
01:51 h
55 %
Symbol bedeckt
3° / 9°
10 km/h
01:16 h
30 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
-4° / 6°
3 km/h
01:22 h
50 %
Symbol leichter Regen
3° / 7°
2 km/h
00:10 h
65 %
Symbol stark bewölkt
5° / 14°
22 km/h
04:36 h
65 %
Symbol wolkig
6° / 12°
22 km/h
06:07 h
60 %
Symbol heiter
1° / 12°
5 km/h
08:00 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 13°
13 km/h
07:35 h
< 5 %
Symbol wolkig
0° / 14°
9 km/h
06:27 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 13°
9 km/h
08:31 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 13°
5 km/h
04:05 h
50 %
Symbol bedeckt
3° / 13°
9 km/h
01:30 h
35 %
Eisenstadt
Symbol Schneeregen
-0° / 5°
5 km/h
00:32 h
65 %
Symbol leichter Regen
5° / 9°
19 km/h
00:06 h
75 %
Symbol Regen
7° / 12°
14 km/h
02:21 h
90 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 10°
11 km/h
04:02 h
80 %
Symbol wolkig
2° / 13°
6 km/h
07:18 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 12°
4 km/h
08:26 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 16°
3 km/h
09:33 h
10 %
Symbol wolkig
2° / 15°
5 km/h
05:58 h
60 %
Symbol bedeckt
6° / 12°
7 km/h
01:16 h
50 %
Symbol stark bewölkt
3° / 12°
8 km/h
03:56 h
20 %
Linz
Symbol bedeckt
1° / 4°
3 km/h
01:22 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 8°
1 km/h
00:29 h
50 %
Symbol stark bewölkt
3° / 15°
5 km/h
03:56 h
50 %
Symbol wolkig
4° / 13°
6 km/h
05:29 h
60 %
Symbol heiter
-0° / 13°
4 km/h
09:25 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 13°
5 km/h
09:38 h
< 5 %
Symbol heiter
-0° / 16°
5 km/h
09:11 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 16°
7 km/h
07:27 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 14°
4 km/h
04:57 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 15°
7 km/h
07:03 h
30 %
Graz
Symbol bedeckt
1° / 5°
3 km/h
00:48 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
3 km/h
01:12 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 12°
5 km/h
04:03 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 9°
6 km/h
02:04 h
50 %
Symbol wolkenlos
-1° / 13°
5 km/h
10:06 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 14°
5 km/h
09:27 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 16°
5 km/h
09:29 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 13°
5 km/h
08:03 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 13°
6 km/h
04:16 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 14°
9 km/h
04:19 h
30 %
Klagenfurt
Symbol Regen
1° / 4°
7 km/h
00:00 h
90 %
Symbol leichter Regen
4° / 9°
14 km/h
00:28 h
65 %
Symbol leichter Regen
6° / 12°
16 km/h
02:27 h
> 95 %
Symbol starker Regen
6° / 7°
11 km/h
00:09 h
> 95 %
Symbol heiter
2° / 14°
6 km/h
10:04 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 16°
7 km/h
09:46 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 20°
10 km/h
10:41 h
15 %
Symbol bedeckt
2° / 12°
7 km/h
01:22 h
60 %
Symbol wolkig
4° / 13°
7 km/h
06:38 h
40 %
Symbol wolkig
0° / 13°
8 km/h
06:09 h
35 %
Salzburg
Symbol starker Schneefall
0° / 2°
6 km/h
00:00 h
85 %
Symbol bedeckt
0° / 9°
7 km/h
01:22 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 14°
6 km/h
03:09 h
70 %
Symbol Regen
6° / 8°
5 km/h
00:24 h
90 %
Symbol heiter
2° / 16°
5 km/h
08:16 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 17°
4 km/h
09:26 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-1° / 19°
6 km/h
10:40 h
30 %
Symbol bedeckt
1° / 12°
7 km/h
01:51 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 14°
10 km/h
05:49 h
35 %
Symbol bedeckt
1° / 14°
31 km/h
02:08 h
45 %
Innsbruck
Symbol starker Regen
3° / 5°
14 km/h
00:00 h
85 %
Symbol bedeckt
4° / 9°
18 km/h
01:09 h
50 %
Symbol leichter Regen
5° / 10°
15 km/h
01:47 h
85 %
Symbol Regen
6° / 10°
10 km/h
01:25 h
75 %
Symbol wolkenlos
3° / 13°
5 km/h
10:24 h
< 5 %
Symbol heiter
4° / 14°
7 km/h
09:18 h
< 5 %
Symbol heiter
3° / 14°
8 km/h
08:00 h
45 %
Symbol Regen
4° / 6°
6 km/h
00:02 h
80 %
Symbol heiter
0° / 11°
7 km/h
09:52 h
40 %
Symbol wolkig
-0° / 14°
6 km/h
05:10 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Donnerstag startet vor allem im Donauraum und im Osten, vereinzelt auch in den inneralpinen Tälern und in den südlichen Becken, mit Nebel. Abseits der Nebelfelder scheint von der Früh weg die Sonne und tagsüber setzt sich verbreitet freundliches Vorfrühlingswetter durch, ein paar dünne Schleierwolken trüben den Sonnenschein kaum. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind steigen die Temperaturen auf 9 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten im Inntal.

(Bild: Ubimet)

Auch der Freitag hat viel Sonnenschein zu bieten, nur regional halten sich Nebel und Hochnebel etwas länger. Dabei erwärmt sich die Luft auf 11 bis 20 Grad. Am wärmsten wird es nach aktuellem Stand am ehesten von Innsbruck bis Salzburg, so die Wetterexperten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
22.02.2026 15:10
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichSteiermarkTirolBergland
WinterTodesopferSchneeFrühling
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
450.565 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.907 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
156.899 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1041 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1012 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Österreich
Schweizer verstorben
Cousin musste tödlichen Unfall auf A1 mit ansehen
Jetzt taut‘s!
Frau Holle geht, der Lenz kommt: Bis zu 20 Grad
Retter im Dauereinsatz
Lawinen im Minutentakt in Tirol, Alarm auf Piste
Großeinsatz in Aigen
Räuber stieß 85-Jährige nieder und stahl Tasche
Tirol und Vorarlberg
Tödliche Lawinengefahr: AT-Alert in Westösterreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf