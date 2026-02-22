Frau Holle geht, der Lenz kommt: Bis zu 20 Grad

Am Montag ziehen kompakte Wolken durch, die Sonne scheint vor allem im Süden zeitweise und dort bleibt es auch meist trocken. An der Alpennordseite und im Osten gehen dagegen von Beginn an ein paar Regenschauer nieder, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1400 m. Dazwischen zeigt sich im Donauraum und im Flachland auch ab und zu die Sonne. Der Wind weht an der Alpennordseite lebhaft, im Osten kräftig bis vereinzelt stürmisch aus westlichen Richtungen. Mit 8 bis 15 Grad wird es mild für die Jahreszeit.