18 Medaillen bei Olympia: Sind Sie zufrieden?

Ist diese Ausbeute ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Arbeit von Verbänden und Sportlerinnen und Sportlern oder wäre angesichts der Erwartungen noch mehr möglich gewesen? Spiegeln die 18 Medaillen die tatsächliche Leistungsfähigkeit des heimischen Sports wider, oder braucht es zusätzliche Investitionen in Nachwuchsförderung und Infrastruktur? Überwiegt für Sie die Freude über Edelmetall und unvergessliche Momente oder richten Sie den Blick bereits kritisch auf verpasste Chancen und knappe Entscheidungen?