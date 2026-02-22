Massenhaftes Fischsterben in Teich

Stress und Sauerstoffmangel

Das sieht auch Niederösterreichs wohl profundester Experte, der auf Fische spezialisierte Veterinärmediziner Heinz Heistinger mit einer Praxis in Lilienfeld so. „Die extensive Teichwirtschaft wird nicht nur im hohen Norden des weiten Landes zusehends schwieriger, wenn ganze Schulen von Kärpflingen den Winter nicht in Ruhe überdauern können“, schildert der „Fischdoktor.“ Er spricht dabei das Eindringen der Fischotter in den Wasserlebensraum der in der kalten Jahreszeit verletzlichen Schuppentiere an. Doch auch die Eisdicke habe eine Rolle bei dieser Ökokatastrophe gespielt. Heistinger diagnostizierend: „Es war eine Kombination von einem allgemeinen Stresssyndrom und Sauerstoffmangel, durch den heuer ungewöhnlich harten Winter.“