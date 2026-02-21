Affäre um Wiener Polizeispitzen: Geld und Rache

Suspendierter Beamter ermittelte gegen Zeugen

Freilich wird auch gegen den Kronzeugen der Justiz weiterhin wegen des Verdachts zahlreicher Betrugs- und Kridahandlungen bei Bauprojekten intensiv ermittelt. Brisantes Detail: Eine vom Oberst geführte Vertrauensperson (diese erhalten auch nach strengen Regeln Geld für Hinweise) soll den Korruptionsjägern Details zum „Mini-Benko“ geliefert haben. Und der zweite beschuldigte Wirtschaftsexperte und Kriminalist hat auch gegen Neugebauer ermittelt.