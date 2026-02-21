Alkolenker forderten Polizei und Feuerwehr

Auto blieb auf Dach liegen

Fast zeitgleich kam eine 28-Jährige aus Saxen in Klam mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Straße ab und touchierte eine Granitsteinmühle. Das Auto hob ab und blieb auf dem Dach liegen. Nach dem Unfall konnte die Lenkerin das Fahrzeug selbstständig verlassen und kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital.