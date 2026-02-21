Alkolenker forderten Polizei und Feuerwehr

Don´t drink and drive! Dieser Leitsatz scheint noch immer nicht in allen Köpfen verankert zu sein. So passierten am Freitagabend gleich zwei Unfälle mit alkoholisierten Lenkern, die glücklicherweise aber keine Schwerverletzten forderten.
Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde eine Polizeistreife aus Kremsmünster zu einem Sachschadenunfall gerufen. Am Unfallort trafen die Beamten einen 61-Jährigen aus Kremsmünster an, der in seinem Auto saß. Starker Alkoholgeruch verriet, was ein Alkotest bewies: Der 61-Jährige hatte satte 2,26 Promille intus.
Spur der Verwüstung
Da der Pkw stark beschädigt war, hielten die Polizisten im Ortsgebiet Nachschau. Dabei stellten sie fest, dass der Schluckspecht eine 700 Meter lange Spur der Verwüstung gezogen, dabei zwei geparkte Autos beschädigt hatte. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden, obwohl der 61-Jährige mehrmals über den Gehsteig gefahren war.
Auto blieb auf Dach liegen
Fast zeitgleich kam eine 28-Jährige aus Saxen in Klam mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Straße ab und touchierte eine Granitsteinmühle. Das Auto hob ab und blieb auf dem Dach liegen. Nach dem Unfall konnte die Lenkerin das Fahrzeug selbstständig verlassen und kam mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital.
Beide Führerscheine abgenommen
Auch bei ihr stellten Polizisten eindeutige Symptome einer Alkoholisierung fest. Ein Alkovortest verlief positiv und ergab einen Wert von 1,46 Promille. Sowohl der 61-Jährige als auch die 28-Jährige dürften in nächster Zeit viel zu Fuß unterwegs sein, denn beiden wurde der Führerschein abgenommen.
