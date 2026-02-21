Neuer Sportchef! Ex-GAK-Profi übernimmt bei Vienna

Der First Vienna FC hat einen neuen Sportchef. Dieter Elsneg, ehemaliger Offensivprofi des Grazer AK, übernimmt an der Hohen Warte, wie der Klub am Samstag bestätigte.
Lange hat sich der älteste Fußballverein Österreichs Zeit gelassen, um seinen neuen Sportchef auszuwählen. „Nach instensiven Gesprächen und einem umfassenden Auswahlprozess präsentiert die Vienna mit Dieter Elsneg einen neuen Sportdirektor“, gaben die Blau-Gelben am Samstagmorgen bekannt.
Der 36-jährige absolvierte über 200 Bundesligaspiele, führte den GAK als Sportchef in die 2024 in die Bundesliga. „Es freut mich sehr, dass wir Dieter Elsneg für die Vienna gewinnen konnten. Er kennt den österreichischen Fußball und insbesondere die Liga ausegezeichnet und identifiziert sich voll mit unserer sportlichen Ausrichtung“, zeigt sich Präsident Kurt Svoboda überzeugt.
Auch Elsneg selbst, der sich laut Vienna gegen einige nationale und internationale Kandidaten durchgesetzt haben soll, fiebert seiner nächsten Aufgabe entgegen: „Nach meiner intensiven Zeit beim GAK, hab ich mich bewusst für eine kurze Auszeit entschieden. Nun ist der richtige Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas zu bewegen und gemeinsam mit den Verantwortlichen den Klub sportlich weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu machen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.