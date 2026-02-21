Vorteilswelt
Wiener bestätigen:

Neuer Sportchef! Ex-GAK-Profi übernimmt bei Vienna

2. Liga
21.02.2026 10:25
„Didi“ Elsneg ist der neue Sportchef der Vienna
„Didi“ Elsneg ist der neue Sportchef der Vienna(Bild: First VIENNA FC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der First Vienna FC hat einen neuen Sportchef. Dieter Elsneg, ehemaliger Offensivprofi des Grazer AK, übernimmt an der Hohen Warte, wie der Klub am Samstag bestätigte.



Lange hat sich der älteste Fußballverein Österreichs Zeit gelassen, um seinen neuen Sportchef auszuwählen. „Nach instensiven Gesprächen und einem umfassenden Auswahlprozess präsentiert die Vienna mit Dieter Elsneg einen neuen Sportdirektor“, gaben die Blau-Gelben am Samstagmorgen bekannt.

Der 36-jährige absolvierte über 200 Bundesligaspiele, führte den GAK als Sportchef in die 2024 in die Bundesliga. „Es freut mich sehr, dass wir Dieter Elsneg für die Vienna gewinnen konnten. Er kennt den österreichischen Fußball und insbesondere die Liga ausegezeichnet und identifiziert sich voll mit unserer sportlichen Ausrichtung“, zeigt sich Präsident Kurt Svoboda überzeugt.

Elsneg lief in der Bundesliga über 200-mal für Ried, Kapfenberg, Grödig und den GAK auf.
Elsneg lief in der Bundesliga über 200-mal für Ried, Kapfenberg, Grödig und den GAK auf.(Bild: APA/KRUGFOTO)

Auch Elsneg selbst, der sich laut Vienna gegen einige nationale und internationale Kandidaten durchgesetzt haben soll, fiebert seiner nächsten Aufgabe entgegen: „Nach meiner intensiven Zeit beim GAK, hab ich mich bewusst für eine kurze Auszeit entschieden. Nun ist der richtige Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas zu bewegen und gemeinsam mit den Verantwortlichen den Klub sportlich weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu machen.“

2. Liga
21.02.2026 10:25
