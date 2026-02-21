Neuer Sportchef! Ex-GAK-Profi übernimmt bei Vienna

Auch Elsneg selbst, der sich laut Vienna gegen einige nationale und internationale Kandidaten durchgesetzt haben soll, fiebert seiner nächsten Aufgabe entgegen: „Nach meiner intensiven Zeit beim GAK, hab ich mich bewusst für eine kurze Auszeit entschieden. Nun ist der richtige Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas zu bewegen und gemeinsam mit den Verantwortlichen den Klub sportlich weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu machen.“