Unfall-Chaos auf der Arlberg-schnellstraße S16

Die winterlichen Verhältnisse sorgten am Freitagmorgen auf Vorarlbergs Straßen für reichlich Chaos: So kam es auf der Schnellstraße S16 gleich zu zwei Unfällen mit Lastern.
Am frühen Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr war auf der S16 ein Lkw in Fahrtrichtung Bregenz unterwegs. Kurz nach dem Dalaaser Tunnel verlor der Lenker plötzlich auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt. Dieses kam rechts von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Dabei wurde das Zugfahrzeug nach hinten abgeknickt, was die Bergearbeiten erheblich erschwerte.
Die Feuerwehr Dalaas sperrte die rechte Fahrbahn und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Austretender Diesel musste mit Plastikwannen aufgefangen werden. Zur Bergung wurden ein Spezialabschleppfahrzeug und ein Mobilkran angefordert. Kurze Zeit später dann kam es nur ein paar Kilometer auf der S16 entfernt zu einem weiteren Lkw-Unfall. Der Laster kam quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand, die Fahrbahn in Richtung Bregenz musste vorübergehend komplett gesperrt werden.
