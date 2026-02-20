Unfall-Chaos auf der Arlberg-schnellstraße S16

Die Feuerwehr Dalaas sperrte die rechte Fahrbahn und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Austretender Diesel musste mit Plastikwannen aufgefangen werden. Zur Bergung wurden ein Spezialabschleppfahrzeug und ein Mobilkran angefordert. Kurze Zeit später dann kam es nur ein paar Kilometer auf der S16 entfernt zu einem weiteren Lkw-Unfall. Der Laster kam quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand, die Fahrbahn in Richtung Bregenz musste vorübergehend komplett gesperrt werden.