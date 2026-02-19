Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

Belästigung: Mann leckt an Schuhsohlen von Frauen

19.02.2026 16:41
Hinweise werden erbeten.
Hinweise werden erbeten.(Bild: Volodymyr - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit mehr als einer Woche soll ein Unbekannter in Deutschland Frauen im Bereich des Bahnhofs Aschaffenburg belästigen – indem er an deren Schuhsohlen leckt.

Seit 12. Februar seien bei der Bundespolizei vier entsprechende Meldungen eingetroffen: Der Verdächtige spreche Frauen an und frage, ob er ihre Schuhe anschauen könne. Dann knie er nieder und beginne, an den Sohlen zu lecken. Darüber berichten deutsche Medien.

Wer hinter diesen Belästigungen steckt, ist bislang unbekannt. Allerdings sollen die Bereiche, wo es zu diesen Vorfällen kam, videoüberwacht sein. Ermittler werten demnach aktuell die Aufnahmen aus. Auch bittet die Bundespolizei-Inspektion in Würzburg um Zeugenhinweise.

19.02.2026 16:41
