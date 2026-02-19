Polizei sucht Zeugen
Belästigung: Mann leckt an Schuhsohlen von Frauen
Von krone.at
Seit mehr als einer Woche soll ein Unbekannter in Deutschland Frauen im Bereich des Bahnhofs Aschaffenburg belästigen – indem er an deren Schuhsohlen leckt.
Seit 12. Februar seien bei der Bundespolizei vier entsprechende Meldungen eingetroffen: Der Verdächtige spreche Frauen an und frage, ob er ihre Schuhe anschauen könne. Dann knie er nieder und beginne, an den Sohlen zu lecken. Darüber berichten deutsche Medien.
Wer hinter diesen Belästigungen steckt, ist bislang unbekannt. Allerdings sollen die Bereiche, wo es zu diesen Vorfällen kam, videoüberwacht sein. Ermittler werten demnach aktuell die Aufnahmen aus. Auch bittet die Bundespolizei-Inspektion in Würzburg um Zeugenhinweise.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.