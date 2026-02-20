Gotteshaus wird nun Kunsthaus namens „RaxworX“

Ab Juni wird es „kunstvoll“

Die Kirche samt Nebengebäude wird unter dem Namen RaxworX genutzt werden und bereits Ende Juni ihre Pforten öffnen. Veranstaltungen mit zeitgenössischer Kunst wie Ausstellungen über Theater, Tanz, Musik und Literatur sollen geboten werden. „Das innovative Konzept für diesen besonderen Raum versteht sich als Ergänzung zum bestehenden Kulturangebot in der Region rund um Reichenau“, verspricht die künstlerische Leiterin Maria Rennhofer. Positiv dabei zu erwähnen sei auch, dass weiterhin Platz zum Beten bleiben wird. „Eine kleine Kapelle wird untertags für alle zugänglich sein“, verspricht die Diözese Wien.