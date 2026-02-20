Gotteshaus wird nun Kunsthaus namens „RaxworX“

Das Unternehmen CityLoftArt aus Wien kaufte die Kirche in Hirschwang und wird sie als Kulturschauplatz nutzen – Möglichkeit zum Beten bleiben jedoch bestehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Neugier war groß – seit Wochen wurde spekuliert, wer denn der Käufer der Kirche in Hirschwang, Bezirk Neunkirchen, sein könnte. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Den Zuschlag bekam die CityLoftArt aus Wien. „Als Sonderprojektentwickler wurden sie im Kulturbereich unter anderem durch die Expedithalle in der Ankerbrotfabrik in Wien bekannt“, heißt es dazu aus der Diözese Wien. Geschäftsführer Walter Asmus dazu: „Die Adaptierung diese Kirche ist eine besonder schöne Aufgabe für uns“.
Ab Juni wird es „kunstvoll“
Die Kirche samt Nebengebäude wird unter dem Namen RaxworX genutzt werden und bereits Ende Juni ihre Pforten öffnen. Veranstaltungen mit zeitgenössischer Kunst wie Ausstellungen über Theater, Tanz, Musik und Literatur sollen geboten werden. „Das innovative Konzept für diesen besonderen Raum versteht sich als Ergänzung zum bestehenden Kulturangebot in der Region rund um Reichenau“, verspricht die künstlerische Leiterin Maria Rennhofer. Positiv dabei zu erwähnen sei auch, dass weiterhin Platz zum Beten bleiben wird. „Eine kleine Kapelle wird untertags für alle zugänglich sein“, verspricht die Diözese Wien.
Der Verkauf ist eine schmerzliche Entscheidung, trotzdem glaube ich, dass die Kirche in guten Händen ist.
Norbert Mang, Diakon der Pfarre Edlach
Die Kirche wurde verkauft, da es für die benachbarte Pfarre Edlach nicht mehr möglich war, sie zu erhalten und kaum noch Besucher kamen. Möglichkeiten zum Abschied von der Kirche gibt es beim letzten Kreuzweg am 6. März um 15 Uhr. Am 8. März wird um 17.15 Uhr der letzte Gottesdienst abgehalten werden.
