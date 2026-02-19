Wohnhaus-Brand: Technischer Defekt als Auslöser

Ein in den 90ern errichtetes Mehrparteienhaus mit fünf Eigentumswohnungen in Stuhlfelden wurde am Mittwochabend, wie berichtet, durch einen Großbrand schwer beschädigt: „Der oberste Stock und das Dach wurden völlig zerstört“, berichtete Bürgermeister Josef Voithofer. Von einem „extrem großen“ Feuer war im Bericht der Floriani-Jünger zu lesen. Bereits beim Eintreffen waren die 195 Einsatzkräfte gefordert: Alarmstufe 4. Gegen 1.30 Uhr war das Feuer gelöscht.