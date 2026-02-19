Wohnhaus-Brand: Technischer Defekt als Auslöser

Ein „extrem großes“ Feuer hat in der Nacht auf Donnerstag in Stuhlfelden das Mehrparteienhaus von insgesamt acht Bewohnern, darunter zwei Familien, schwer beschädigt. Nach dem Löscheinsatz mit 195 Einsatzkräften wird die Brandursache gesucht. Wie die „Krone“ erfuhr, dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln.
Ein in den 90ern errichtetes Mehrparteienhaus mit fünf Eigentumswohnungen in Stuhlfelden wurde am Mittwochabend, wie berichtet, durch einen Großbrand schwer beschädigt: „Der oberste Stock und das Dach wurden völlig zerstört“, berichtete Bürgermeister Josef Voithofer. Von einem „extrem großen“ Feuer war im Bericht der Floriani-Jünger zu lesen. Bereits beim Eintreffen waren die 195 Einsatzkräfte gefordert: Alarmstufe 4. Gegen 1.30 Uhr war das Feuer gelöscht.
Völlig zerstört wurde der daneben stehende Carport, wo mehrere Autos in Flammen aufgingen. Wie die „Krone“ erfuhr, wird eine Brandstiftung jedenfalls ausgeschlossen. Als wahrscheinliche Ursache dürfte ein technischer Defekt infrage kommen – die Ermittlungen laufen. Acht Bewohner und mehrere Nachbarn konnten in Sicherheit gebracht werden – zwei Personen wurden per Drehleiter gerettet.
Die zwei Familien, darunter ein Kleinkind, sowie ein Alleinstehender kamen bei Verwandten unter. Voithofer: „Wir werden Ersatzwohnungen suchen und sie so gut es geht unterstützen.“
