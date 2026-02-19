Olympia liegt für Squasher fast außer Reichweite

„Bei so wenigen Teilnehmern ist es natürlich sehr schwer, sich zu qualifizieren. Ehrlicherweise glaube ich nicht daran, dass es für einen Österreicher klappen wird“, sagt Salzburgs Toptalent Daniel Lutz. Neben den Top-Acht der Welt, die ein Fixticket haben werden, müssen sich die übrigen Starter über Kontinental-Turniere qualifizieren. „Da sieht man schon, wie schwer das ist. Man muss also definitiv ein Topturnier gewinnen, um nur ansatzweise eine Chance zu haben“, ärgert sich der Heeressportler, der die Quali-Regelungen auch scharf kritisiert.