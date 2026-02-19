Olympia liegt für Squasher fast außer Reichweite

Heimische Squasher haben für die Sommerspiele in Los Angeles 2028 nur wenige Chancen auf eine Teilnahme. Toptalent Daniel Lutz kritisiert den Quali-Modus deutlich.
Während die einen bei den Olympischen Winterspielen in Italien um Medaillen kämpfen, hoffen die anderen, sich erstmals für die Sommerspiele zu qualifizieren. In Los Angeles feiert 2028 auch die Squash-Weltelite die Olympia-Premiere. Für die Salzburger Daniel Lutz und Aqeel Rehman zwar ein großes Ziel, jedoch auch eine enorme Hürde. Weil sich nur 16 Spieler für L.A. qualifizieren können, scheint ein Ticket fast unmöglich.
Würde man zwei Fußballteams weniger zulassen, wäre das viel einfacher und wesentlich mehr Spieler hätten die Chance auf ihren Traum
Daniel Lutz hat zum Thema Olympia-Starter nachgerechnet
„Bei so wenigen Teilnehmern ist es natürlich sehr schwer, sich zu qualifizieren. Ehrlicherweise glaube ich nicht daran, dass es für einen Österreicher klappen wird“, sagt Salzburgs Toptalent Daniel Lutz. Neben den Top-Acht der Welt, die ein Fixticket haben werden, müssen sich die übrigen Starter über Kontinental-Turniere qualifizieren. „Da sieht man schon, wie schwer das ist. Man muss also definitiv ein Topturnier gewinnen, um nur ansatzweise eine Chance zu haben“, ärgert sich der Heeressportler, der die Quali-Regelungen auch scharf kritisiert.
„Da ist Squash erstmals olympisch und dann gibt es so einen schweren Qualimodus. Würde man zum Beispiel zwei Fußballteams weniger zulassen, wäre das viel einfacher und wesentlich mehr Spieler hätten die Chance auf ihren Traum“, sagt der Youngster. Weil Österreichs Serienmeister Aqeel Rehman bekanntlich nicht mit dem Österreichischen Verband zusammenarbeitet, wird es auch für ihn schwer.
Rehman wäre Ältester
Aber: „Ich glaube schon, dass eine Chance da ist. Was den Verband angeht, glaube ich, man würde nicht drumherum kommen, mich bei geschaffter Quali für Olympische Spiele zu nominieren“, sagt der 40-Jährige, der unter den fünf Ringen 42 Jahre alt wäre. „Das Alter spielt keine Rolle. Ich fühle mich noch immer topfit und die Spiele sind mein großes Ziel“, schmunzelt er. Bei einer möglichen Qualifikation wäre Rehman dann der älteste Squash-Athlet in Kalifornien.
