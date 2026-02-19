Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger über Modus

Olympia liegt für Squasher fast außer Reichweite

Salzburg
19.02.2026 16:00
Salzburgs Ausnahme-Squasher Rehman (li.) und Toptalent Lutz.
Salzburgs Ausnahme-Squasher Rehman (li.) und Toptalent Lutz.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Heimische Squasher haben für die Sommerspiele in Los Angeles 2028 nur wenige Chancen auf eine Teilnahme. Toptalent Daniel Lutz kritisiert den Quali-Modus deutlich.

0 Kommentare

Während die einen bei den Olympischen Winterspielen in Italien um Medaillen kämpfen, hoffen die anderen, sich erstmals für die Sommerspiele zu qualifizieren. In Los Angeles feiert 2028 auch die Squash-Weltelite die Olympia-Premiere. Für die Salzburger Daniel Lutz und Aqeel Rehman zwar ein großes Ziel, jedoch auch eine enorme Hürde. Weil sich nur 16 Spieler für L.A. qualifizieren können, scheint ein Ticket fast unmöglich.

Zitat Icon

Würde man zwei Fußballteams weniger zulassen, wäre das viel einfacher und wesentlich mehr Spieler hätten die Chance auf ihren Traum

Daniel Lutz hat zum Thema Olympia-Starter nachgerechnet

„Bei so wenigen Teilnehmern ist es natürlich sehr schwer, sich zu qualifizieren. Ehrlicherweise glaube ich nicht daran, dass es für einen Österreicher klappen wird“, sagt Salzburgs Toptalent Daniel Lutz. Neben den Top-Acht der Welt, die ein Fixticket haben werden, müssen sich die übrigen Starter über Kontinental-Turniere qualifizieren. „Da sieht man schon, wie schwer das ist. Man muss also definitiv ein Topturnier gewinnen, um nur ansatzweise eine Chance zu haben“, ärgert sich der Heeressportler, der die Quali-Regelungen auch scharf kritisiert.

Lesen Sie auch:
Teresa Stadlober trauert um ihre Oma.
„Du fehlst unendlich“
Stadlober trauert vor ihrem letzten Olympia-Start
19.02.2026
Krone Plus Logo
Kombinierer gefordert
„Dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet“
19.02.2026
Alles angerichtet
Nur für Training eine Wohnung in Spanien gemietet
18.02.2026

„Da ist Squash erstmals olympisch und dann gibt es so einen schweren Qualimodus. Würde man zum Beispiel zwei Fußballteams weniger zulassen, wäre das viel einfacher und wesentlich mehr Spieler hätten die Chance auf ihren Traum“, sagt der Youngster. Weil Österreichs Serienmeister Aqeel Rehman bekanntlich nicht mit dem Österreichischen Verband zusammenarbeitet, wird es auch für ihn schwer.

Rehman wäre Ältester
Aber: „Ich glaube schon, dass eine Chance da ist. Was den Verband angeht, glaube ich, man würde nicht drumherum kommen, mich bei geschaffter Quali für Olympische Spiele zu nominieren“, sagt der 40-Jährige, der unter den fünf Ringen 42 Jahre alt wäre. „Das Alter spielt keine Rolle. Ich fühle mich noch immer topfit und die Spiele sind mein großes Ziel“, schmunzelt er. Bei einer möglichen Qualifikation wäre Rehman dann der älteste Squash-Athlet in Kalifornien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
19.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf