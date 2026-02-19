Ordentliche Portion Frauen-Power für Neue Musik

Eine Dirigentin, die eigentlich Architektur studiert hat, eine Partitur, die unter anderem aus Stampf-Geräuschen besteht und eine Uraufführung in Salzburg: Komponistin Farzia Fallah und Dirigentin Susanne Blumenthal stehen am Freitagabend im Rahmen einer ganz besonderen Zusammenarbeit auf der Bühne im Solitär der Universität Mozarteum.
„Explodierende Schönheit“ haben die beiden den musikalischen Abend betitelt, an dem sie mit dem 20-köpfigen œnm (österreichisches Ensemble für Neue Musik) das Salzburger Publikum für Neue Musik begeistern wollen.
„Wir wohnen in derselben Stadt, in Köln – arbeiten in Salzburg aber erstmals zusammen“, erzählt die deutsche Dirigentin Blumenthal. Auch den Weg zur Neuen Musik hat sie auf Umwegen gefunden: Sie studierte erst Architektur und Germanistik, bevor sie sich für die Alte Musik und schließlich für die Neue Musik begeisterte.
Mit der deutsch-iranischen Komponistin Farzia Fallah hat sie eine starke Frau an ihrer Seite für das Salzburg-Gastspiel gefunden. Zwei Tage Probenzeit haben die Komponistin und die Dirigentin gemeinsam, dann muss alles sitzen. Für Profis kein Problem, erzählen die beiden.
Das Publikum erwartet am Freitag ein vielseitiges Programm von Anton Webern über Younghi Pagh-Paan und Farzia Fallah bis hin zu Luigi Nono. Natürlich dürfen auch besondere Klänge nicht fehlen: Stampfgeräusche werden gekonnt eingesetzt.
