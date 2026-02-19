Ordentliche Portion Frauen-Power für Neue Musik

„Wir wohnen in derselben Stadt, in Köln – arbeiten in Salzburg aber erstmals zusammen“, erzählt die deutsche Dirigentin Blumenthal. Auch den Weg zur Neuen Musik hat sie auf Umwegen gefunden: Sie studierte erst Architektur und Germanistik, bevor sie sich für die Alte Musik und schließlich für die Neue Musik begeisterte.