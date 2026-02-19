Taxler mit 84 km/h in 30er-Zone ausgebremst

Zu mehreren Führerscheinabnahmen kam es am Mittwoch und Donnerstag im Land Salzburg. Alkolenker wurden ebenso aus dem Verkehr gezogen wie ein Taxilenker, der fast dreimal so schnell durch Mülln fuhr, wie erlaubt.
In der Nacht auf Donnerstag, kurz nach 1 Uhr früh, wurde bei Geschwindigkeitsmessungen in der Müllner Hauptstraße ein Taxifahrer angehalten. Er war mit 84 km/h statt erlaubten 30 km/h unterwegs.
In Dorfgastein wurde ein 51-jähriger Pongauer am Mittwochabend auf der B 167 angehalten. Sein Alkotest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Bereits am Nachmittag war im Salzburger Stadtgebiet ein 33-jähriger Klein-Lkw-Fahrer aus dem Flachgau angehalten worden. Der Alkotest ergab 1,14 Promille.
Alle drei Lenker mussten den Führerschein vorläufig abgeben und werden angezeigt.
