Eisbullen: Intensive Vorbereitung auf Liga-Restart

Der Verteidiger hofft – wie auch seine Kollegen – auf einen positiven Endspurt im Grunddurchgang. „Es sind noch vier Spiele bis zu den Play-offs und wir wollen schnell an die gute Leistung wie vor der Pause anschließen“, so der Verteidiger. Immerhin geht‘s für die Salzburger noch um das Fixticket in der Champions Hockey League. Bei einer Niederlage gegen Villach wäre dieses wohl vorerst dahin. Dann wäre man quasi gezwungen, den fünften Titel in Serie an der Salzach zu platzieren.