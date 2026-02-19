Eisbullen: Intensive Vorbereitung auf Liga-Restart

Drei Wochen Olympiapause können ganz schön lange sein! So erging es auch Eishockey-Meister Red Bull Salzburg. Am Freitag geht es für die Mozartstädter aber wieder um Punkte. Gegen Villach steht dann auch erstmals ein Neo-Eisbulle auf dem Eis. Ein Stürmer ist hingegen fraglich.
Die Inensität beim Donnerstags-Training der Eisbullen war hoch. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Kein Wunder, geht es für das Team von Cheftrainer Manny Viveiros am Freitag endlich wieder um Punkte. „Wir freuen uns riesig, dass es endlich weitergeht, die Pause hat sich schon sehr lang hingezogen“, sagte ein durchgeschwitzter Nash Nienhuis.
Es sind noch vier Spiele bis zu den Playoffs und wir wollen schnell an die gute Leistung wie vor der Pause anschließen.
Nash NIENHUIS, EC Red Bull Salzburg
Der Verteidiger hofft – wie auch seine Kollegen – auf einen positiven Endspurt im Grunddurchgang. „Es sind noch vier Spiele bis zu den Play-offs und wir wollen schnell an die gute Leistung wie vor der Pause anschließen“, so der Verteidiger. Immerhin geht‘s für die Salzburger noch um das Fixticket in der Champions Hockey League. Bei einer Niederlage gegen Villach wäre dieses wohl vorerst dahin. Dann wäre man quasi gezwungen, den fünften Titel in Serie an der Salzach zu platzieren.
Trotz Krise: Salzburg glaubt an harten Kampf gegen Villach
Leicht dürfte es trotz der Krisen-Saison an der Drau und der starken Perfromance der Bulls in den letzten Wochen aber nicht werden. „Mit Villach erwarten wir ein offensives Team, das gern Tore schießt. Wir müssen von Beginn an höchst bereit sein“, warnt Nienhuis, der wie das übliche Team die Pause auch für einen Kurzurlaub nutzte.
Gleich vier Tage bekamen die Eisbullen vom Trainerteam frei. Während Thomas Raffl mit seiner Gattin in Tirol wellnesste, flog Benjamin Nissner mit samt Freundin ins spanische Valencia. Auch der Cheftrainer gönnte sich einen Tag Ruhepause. „Das ist schon wichtig, dass man einmal wegkommt von der Eishalle. Das stärkt die Psyche der einzelnen Spieler“, weiß der Headcoach, der gegen die Kärntner auf fast volles Line-Up setzten darf.
Bis auf Langzeit-Ausfall Peter Hochkofler (Schlaganfall) und den angeschlagenen Stürmer Travis St. Denis dürften alle Mann fit sein. Verteidiger Cole Krygier gibt sein Debüt im Bulls-Dress. „Die Jungs sind fit. Wir brauchen eine gute Leistung“, so der Trainer.
