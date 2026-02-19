360 Millionen Euro für Straße und Bahn in Salzburg

Nutzen für die Wirtschaft

„Mit insgesamt 360 Millionen Euro setzen wir ein klares Signal: Wir investieren gleichzeitig in eine starke Bahn, eine sichere und moderne Straßeninfrastruktur und in intelligente Verkehrssteuerung“, erklärt Minister Peter Hanke. So stehen auch ein intelligentes Verkehrsmanagement-System in den Projektlisten der Asfinag. Noch vor dem Sommerreiseverkehr soll es mit modernen Sensoren dazu beitragen, dass auf der Südroute der A10 vom Walserberg weg der Verkehr besser fließen soll.