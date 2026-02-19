Freiwillige bringen das Schnitzel zu Senioren

Von Montag bis Sonntag liefern in Goldegg Ehrenamtliche das Mittagessen zu Senioren nach Hause. In mehreren Gemeinden ist dieses Modell mit freiwilligen Helfern, die etwas zurückgeben wollen, schon in Betrieb. Ab März kommt noch eine neue Gemeinde im Lungau dazu.
Es ist ein enger Zeitplan, den Klaus Schmidt einhalten muss. Der Pensionist hat 18 Mittagessen in sein Auto eingeräumt. Die Zeit rennt, denn das dreigängige Menü auf Rädern will zu den Empfängern in Goldegg gebracht werden.
Toni Hölzl (87) freut sich über den Besuch von Schmidt. Er ist einer derjenigen, die das Essen auf Rädern in der Gemeinde täglich in Anspruch nehmen. „Ich freu mich über das Essen und den kurzen Austausch“, so der rüstige Senior. Sein heutiger Essenslieferant Schmidt ist einer von 18 Ehrenamtlichen, die in der Gemeinde den Bringdienst übernommen haben: „Ich will jetzt schon etwas geben, für den Fall, dass ich später einmal selbst etwas brauche.“
Im Provinzenz-Zentrum in Schwarzach-Schernberg werden die Mittagsmenüs für Goldegg zubereitet. Nicht nur die Senioren werden hier versorgt, auch Schule und Kindergarten bekommen das Essen von dort. 12,50 Euro kostet es samt Lieferung zur Tür.
Lungauer Gemeinde startet Service
Seit 2023 wird täglich ehrenamtlich ausgeliefert. „Bis jetzt hat es keine Zustellprobleme gegeben“, sagt Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP), der die Idee hatte. „Ohne die vielen Freiwilligen aber ginge es nicht.“ Ähnlich wie in Goldegg läuft es etwa auch in Schwarzach, Großarl, Dorfbeuern oder Unken ab.
Ab März gibt es erstmals auch in der Gemeinde Unternberg im Lungau das Service von Freiwilligen. Auch hier stammt der entscheidenden Anstoß von Ortschef Andreas Fanninger (FPÖ). Und der geht sogar mit gutem Beispiel voran: Die erste Woche des Lieferdiensts übernimmt der Bürgermeister.
