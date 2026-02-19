Freiwillige bringen das Schnitzel zu Senioren

Toni Hölzl (87) freut sich über den Besuch von Schmidt. Er ist einer derjenigen, die das Essen auf Rädern in der Gemeinde täglich in Anspruch nehmen. „Ich freu mich über das Essen und den kurzen Austausch“, so der rüstige Senior. Sein heutiger Essenslieferant Schmidt ist einer von 18 Ehrenamtlichen, die in der Gemeinde den Bringdienst übernommen haben: „Ich will jetzt schon etwas geben, für den Fall, dass ich später einmal selbst etwas brauche.“