Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Essen auf Rädern

Freiwillige bringen das Schnitzel zu Senioren

Salzburg
19.02.2026 11:00
Freiwillige wie Klaus Schmidt (li.) überbringen in Goldegg das Essen an die Senioren.
Freiwillige wie Klaus Schmidt (li.) überbringen in Goldegg das Essen an die Senioren.(Bild: Maximilian Kronberger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Von Montag bis Sonntag liefern in Goldegg Ehrenamtliche das Mittagessen zu Senioren nach Hause. In mehreren Gemeinden ist dieses Modell mit freiwilligen Helfern, die etwas zurückgeben wollen, schon in Betrieb. Ab März kommt noch eine neue Gemeinde im Lungau dazu.

0 Kommentare

Es ist ein enger Zeitplan, den Klaus Schmidt einhalten muss. Der Pensionist hat 18 Mittagessen in sein Auto eingeräumt. Die Zeit rennt, denn das dreigängige Menü auf Rädern will zu den Empfängern in Goldegg gebracht werden.

Toni Hölzl (87) freut sich über den Besuch von Schmidt. Er ist einer derjenigen, die das Essen auf Rädern in der Gemeinde täglich in Anspruch nehmen. „Ich freu mich über das Essen und den kurzen Austausch“, so der rüstige Senior. Sein heutiger Essenslieferant Schmidt ist einer von 18 Ehrenamtlichen, die in der Gemeinde den Bringdienst übernommen haben: „Ich will jetzt schon etwas geben, für den Fall, dass ich später einmal selbst etwas brauche.“

Rene Lackner und Natascha Haunsperger von Provinzenz in Schwarzach haben das Menü gekocht.
Rene Lackner und Natascha Haunsperger von Provinzenz in Schwarzach haben das Menü gekocht.(Bild: Maximilian Kronberger)

Im Provinzenz-Zentrum in Schwarzach-Schernberg werden die Mittagsmenüs für Goldegg zubereitet. Nicht nur die Senioren werden hier versorgt, auch Schule und Kindergarten bekommen das Essen von dort. 12,50 Euro kostet es samt Lieferung zur Tür.

Lesen Sie auch:
Hannes Rainer ist mit Leib und Seele Goldegger. Als Bürgermeister streckt er sich nach der ...
„Krone“-Gemeindeserie
Schön und arm: Goldegg ist dem Ausgleich entkommen
20.11.2025
Krone Plus Logo
Etwas mehr Einwohner
Salzburger wandern vom Gebirge ins Flachland
16.02.2026
Krone-Gemeindeserie
„Luxus wird es in Rußbach keinen geben“
16.02.2026

Lungauer Gemeinde startet Service
Seit 2023 wird täglich ehrenamtlich ausgeliefert. „Bis jetzt hat es keine Zustellprobleme gegeben“, sagt Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP), der die Idee hatte. „Ohne die vielen Freiwilligen aber ginge es nicht.“ Ähnlich wie in Goldegg läuft es etwa auch in Schwarzach, Großarl, Dorfbeuern oder Unken ab.

Ab März gibt es erstmals auch in der Gemeinde Unternberg im Lungau das Service von Freiwilligen. Auch hier stammt der entscheidenden Anstoß von Ortschef Andreas Fanninger (FPÖ). Und der geht sogar mit gutem Beispiel voran: Die erste Woche des Lieferdiensts übernimmt der Bürgermeister.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
19.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.458 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
143.397 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1569 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
681 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf