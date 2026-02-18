Perfekt: Salzburg präsentiert Letsch-Nachfolger!

Einen Tag nach dem Rauswurf von Thomas Letsch hat Red Bull Salzburg den neuen Trainer präsentiert: Daniel Beichler übernimmt beim Bundesliga-Tabellenführer!
Der gebürtige Steirer, der zuletzt Coach des Kooperationsklubs FC Liefering war, unterschreibt bei den Bullen einen Vertrag bis Sommer 2028.
„Er kennt unseren Klub seit Jahren sehr gut und damit einhergehend auch unsere Spiel- und Ausbildungsphilosophie. So hat er mit Jannik Schuster, Tim Trummer oder Joane Gadou bereits etliche Spieler trainiert, die mittlerweile im Kader bei uns stehen“, betont Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann in einer Aussendung.
Zum Auftakt wartet Bundesliga-Schlager
Am Sonntag wird Beichler beim Bundesliga-Schlager gegen den Tabellenzweiten LASK erstmals auf der Trainerbank Platz nehmen. „Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das mir der Klub entgegenbringt, und auf die spannende Aufgabe“, sagt der 37-Jährige in einer ersten Stellungnahme.
Auf Platz eins in der Liga
Salzburg, das sich in der Europa League nach der Ligaphase verabschieden musste, führt national zwar die Tabelle an, hat aber punktetechnisch kaum Vorsprung auf die Konkurrenz. Nach wie vor besteht freilich die Chance auf das Double.
