Papas Fußstapfen als Ziel des „Jamaikaners“
Vater ist der „GOAT“
Michael Moser ist eine von den großen Skibob-Hoffnungen in Österreich. Der Salzburg hat seinen Papa Markus zum Vorbild. Die Fußstapfen für die Zukunftsaktie, die nach einer Begegnung mit den ÖSV-Damen einen speziellen Spitznamen trägt, sind aber riesengroß.
Skibob-Sport wird im Hause Moser großgeschrieben. Markus Moser ist der beste Athlet aller Zeiten in dieser Sportart, also „The Greatest of All Time“ („GOAT“). 37 WM-Titel machen ihn zum Weltrekordhalter. Sechsmal gewann der mittlerweile 56-Jährige den Gesamtweltcup. Heutzutage arbeitet der Eugendorfer als Steinmetz. Seine Leidenschaft hat er Sohn Michael in die Wiege gelegt.
