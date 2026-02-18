Papas Fußstapfen als Ziel des „Jamaikaners“

Skibob-Sport wird im Hause Moser großgeschrieben. Markus Moser ist der beste Athlet aller Zeiten in dieser Sportart, also „The Greatest of All Time“ („GOAT“). 37 WM-Titel machen ihn zum Weltrekordhalter. Sechsmal gewann der mittlerweile 56-Jährige den Gesamtweltcup. Heutzutage arbeitet der Eugendorfer als Steinmetz. Seine Leidenschaft hat er Sohn Michael in die Wiege gelegt.