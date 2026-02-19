Mann stürzte durch Scheibe sechs Meter in Tiefe

Europa League LIVE: Arnautovic nicht in Startelf
Zu einem bösen Arbeitsunfall kam es am Donnerstagmorgen in Vils im Tiroler Außerfern. Ein Einheimischer (29) brach dort durch eine Glasscheibe und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde dabei verletzt.
Der 29-jährige Einheimische war kurz nach 8 Uhr auf einem Haus mit Arbeiten an einer Satellitenschüssel beschäftigt. Er stieg dabei auf eine vom Schnee bedeckten Glasscheibe.
Dabei brach die Scheibe und der Mann stürzte rund sechs Meter in die Tiefe. Er erlitt erhebliche Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus nach Reutte eingeliefert.
