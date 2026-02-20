Eishockey-Schiri macht nach 4891 Tagen Schluss

„Das ist schon cool, dass ich ausgerechnet hier in Salzburg meine Schirikarriere beenden darf“, freut sich der Familienvater, der sich nach zahlreichen Einsätzen auf heimischen und internationalem Eis nun auf die Zukunft freut. „Ich möchte einfach mehr daheim sein. Das war nicht immer so leicht“, schildert der 34-Jährige den Spagat zwischen Eisplatte und seinem Brotberuf als Versicherungsfachangestellter.