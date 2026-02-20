Eishockey-Schiri macht nach 4891 Tagen Schluss

Für ihn endet heute ein großer Lebensabschnitt: Eishockey-Schiedsrichter Elias Seewald steht am Abend beim Liga-Restart der Eisbullen gegen Villach ein letztes Mal auf dem Eis. Danach macht er nach 4891 Tagen als Referee einen Schlusspfiff!
„Ich habe keinen Bock mehr! Die Motivation ist nicht mehr so da, wie sie mal war“, sagt der gebürtige Vorarlberger, der längst in Salzburg heimisch geworden ist. Als Abschluss schenkt ihm die Liga quasi ein Heimspiel.
Das ist schon cool, dass ich ausgerechnet hier in Salzburg meine Schirikarriere beenden darf.
Schiedsrichter Elias Seewald über seinen letzten Auftritt
„Das ist schon cool, dass ich ausgerechnet hier in Salzburg meine Schirikarriere beenden darf“, freut sich der Familienvater, der sich nach zahlreichen Einsätzen auf heimischen und internationalem Eis nun auf die Zukunft freut. „Ich möchte einfach mehr daheim sein. Das war nicht immer so leicht“, schildert der 34-Jährige den Spagat zwischen Eisplatte und seinem Brotberuf als Versicherungsfachangestellter.
Zu seinen Highlights zählt Seewald neben mehreren internationalen Auftritten auch das Liga-Finale 2016 zwischen den Salzburgern und Znojmo. „Speziell in Tschechien war das schon eine richtig geile Stimmung“, erinnert er sich.
Salzburg buhlt um Champions Hockey League
Sein letzter Auftritt hat es dabei aber noch einmal in sich. Nach drei Wochen Olympiapause buhlen die Bulls noch um die Qualifikation zur Champions Hockey League.
