68.000 Übertretungen: Jetzt noch mehr Kontrollen!

Prüfzug fleißig, insgesamt 68.000 Übertretungen

Im Vorjahr wurden über 4000 Lkw durch den Prüfzug sowie die technischen Prüfer des Landes und der Polizei kontrolliert. Nicht nur auf den Autobahnen, sondern auch auf wichtigen Nebentransitrouten an Bundes- und Landesstraßen erfolgen die Inspektionen. Im Jahr 2025 wurden nur durch den mobilen Prüfzug 6282 technische Mängel bei 1379 Fahrzeugen festgestellt. Weitere 68.000 Übertretungen im Schwerverkehr konnte die Polizei orten. Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten sowie technische Mängel wurden am häufigsten geahndet.