Das Altacher Schnabelholz ist wieder eine Festung

Veilchen mit langer Durststrecke

Diese imposante Serie flößt den beiden kommenden Gegnern Austria und Rapid Wien Respekt ein. Die Veilchen sind mit zwei Siegen (in Salzburg und gegen Rapid) perfekt ins Frühjahr gestartet. Im Schnabelholz haben die Wiener allerdings seit vier Jahren nicht mehr gewonnen. Von den letzten vier Duelle gewann Altach zwei, weitere zwei endeten remis. Altach ist aktuell mit 16 Punkten die viertbeste Heimelf der Liga, musste nur acht Gegentore hinnehmen. Angesichts der aktuellen Stärke der Wiener könnte die Zaric-Elf am Samstag (17) mit einem Punkt aber schon gut leben.