Das Altacher Schnabelholz ist wieder eine Festung

Gerade einmal zwei Punkte trennen den SCR Altach drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs vom erstmaligen Erreichen der Meistergruppe. Doch die letzten Spiele haben es in sich. Austria, Rapid und Meister Sturm warten auf die Vorarlberger. Auf den ersten Blick ein hartes Programm – bei genauerer Betrachtung, stehen die Chancen aber gar nicht so schlecht.
Fünfmal in Folge hat der SCR Altach zu Hause gepunktet – drei Siege geholt: 3:1 gegen Wolfsberg, 1:0 gegen BW Linz und 3:1 im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz. Dazu kommen zwei Remis: 1:1 gegen Salzburg und 2:2 gegen Hartberg. Insgesamt haben die Rheindörfler in den letzten 14 Heimpartien im Schnabelholz sechs Siege und sieben Remis geholt. Einzig die Partie gegen Sturm Graz am 5. Oktober ging mit 0:2 verloren.
Veilchen mit langer Durststrecke
Diese imposante Serie flößt den beiden kommenden Gegnern Austria und Rapid Wien Respekt ein. Die Veilchen sind mit zwei Siegen (in Salzburg und gegen Rapid) perfekt ins Frühjahr gestartet. Im Schnabelholz haben die Wiener allerdings seit vier Jahren nicht mehr gewonnen. Von den letzten vier Duelle gewann Altach zwei, weitere zwei endeten remis. Altach ist aktuell mit 16 Punkten die viertbeste Heimelf der Liga, musste nur acht Gegentore hinnehmen. Angesichts der aktuellen Stärke der Wiener könnte die Zaric-Elf am Samstag (17) mit einem Punkt aber schon gut leben.
Rapid in tiefer Krise
Konträr dazu ist die Situation bei Rapid: Nach bereits sieben sieglosen Spielen brennt es beim Rekordmeister schon wieder lichterloh. Allerdings haben die Grünweißen ihren vergangenen drei Auftritte im Schnabelholz jeweils „zu null“ gewonnen.
In der letzten Runde des Grunddurchgangs gastieren die Vorarlberger bei Meister Sturm, der nur Vorletzter in der Heimtabelle ist. Aber: Altach hat seit 2019 nicht mehr in Graz gewonnen. Mit sechs bis sieben Punkten aus den letzten drei Duellen bis zur Punkteteilung stehen die Chancen auf den Einzug in die Meistergruppe gut.
