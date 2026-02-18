Immer mehr Vorarlberger lassen das Auto stehen

Zu Fuß gehen statt mit dem Auto zu fahren

Gleichzeitig sind in Vorarlberg, Tirol und Salzburg mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad mobil. Ein besseres Angebot beim öffentlichen Verkehr und bei der Radinfrastruktur einerseits und eine kompaktere Siedlungsstruktur andererseits zeigen Wirkung. Zersiedelung hingegen macht abhängig vom Auto und führt zu mehr Autoverkehr“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Pünktlich zum Aschermittwoch startet nun die Initiative „Autofasten“, die unter dem Motto „Fair zu Fuß unterwegs“ steht. „Gehen ist die gesündeste, kostengünstigste und umweltfreundlichste Mobilität. Das Potenzial, dass mehr zu Fuß gegangen wird, ist groß. Immerhin ist rund jede zehnte Autofahrt in Gehdistanz“, so Schwendinger.