Bregenzer Faschingsprinz entmachtet Herz-Buben

Viel unterwegs war das Bregenzer Prinzenpaar, Prinz Ore der LXVIII. Arminius I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Caroline II., in den vergangenen Wochen und Monaten. Einen ihrer letzten Auftritte hatten sie – ganz traditionell – am Faschingsdienstag im Bregenzer Landhaus. Unter lauter Musik, begleitet von den Altprinzen, dem Bregenzer Fanfarenzug, der Garde und ihrem Gefolge, zogen die Narren unter lautem „Ore, Ore“ gegen 11 Uhr in Wallners heilige Hallen ein.