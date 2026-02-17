Bregenzer Faschingsprinz entmachtet Herz-Buben

Landeshauptmann Markus Wallner, verkleidet als Herzbube, gingen am Faschingsdienstag im Landhaus die Trümpfe aus – er musste abtreten. Das Zepter übernahmen Prinz Ore der LXVIII. Arminius I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Caroline II.
Viel unterwegs war das Bregenzer Prinzenpaar, Prinz Ore der LXVIII. Arminius I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Caroline II., in den vergangenen Wochen und Monaten. Einen ihrer letzten Auftritte hatten sie – ganz traditionell – am Faschingsdienstag im Bregenzer Landhaus. Unter lauter Musik, begleitet von den Altprinzen, dem Bregenzer Fanfarenzug, der Garde und ihrem Gefolge, zogen die Narren unter lautem „Ore, Ore“ gegen 11 Uhr in Wallners heilige Hallen ein.
Der Landeshauptmann und seine schwarzen Regierungsmitglieder hatten sich in diesem Jahr als übergroße Jass-Figuren verkleidet. Den Narren hatten sie dabei allerdings keine Trümpfe entgegenzusetzen und wurden kurzerhand abgesetzt.
Eher keine Zukunft unter Teamchef Ralf Rangnick
Die beiden FPÖ-Regierungsmitglieder wiederum haben sich mit ihren Klubmitgliedern zusammengetan und präsentierten sich unter „Coach“ Christof Bitschi als Anwärter auf einen Platz im österreichischen Fußball-Nationalteam. Allerdings kamen gewisse Zweifel auf, ob Teamchef Ralf Rangnick bei der WM im Juni wirklich auf einen der Vorarlberger Freiheitlichen zugreifen sollte.
„Führerschein-Causa“ aufgegriffen
Keine Zweifel daran, dass das Tuch zwischen ihnen und der ÖVP zerrissen ist, ließen hingegen die Grünen aufkommen. Sie nutzten den Fasching, um erneut auf die sogenannte „Führerschein-Causa“ aufmerksam zu machen. Die vier Landtagsabgeordneten und ihre Klubdirektorin hatten sich in ein übergroßes, rosafarbenes Führerschein-Kleid gehüllt und trugen eine Art Heiligenschein aus Geld.
