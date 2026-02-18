Aufsichtsrat der Landesversicherung umgefärbt

Dem Vernehmen nach soll der Vorstandsdirektor der Vorarlberger Landesversicherung, Robert Sturn, im vergangenen Sommer den Wunsch an Landeshauptmann Markus Wallner herangetragen haben, den Aufsichtsrat des landeseigenen Unternehmens zu entpolitisieren. Das Ergebnis: Nachdem der VLV-Chef lange Zeit nichts mehr gehört hatte, kam es gegen Jahresende zu einem Telefonat, bei dem er über die Neubesetzung seines Aufsichtsrats informiert wurde.