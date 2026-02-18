Aufsichtsrat der Landesversicherung umgefärbt

Der SPÖ-Abgeordnete Reinhold Einwallner wurde gegen die ÖVP-Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier getauscht, auch Stefan Aichbauer, der auf Wunsch der Grünen im Aufsichtsrat der Vorarlberger Landesversicherung (VLV) saß, musste zum Jahreswechsel den Hut nehmen.
Dem Vernehmen nach soll der Vorstandsdirektor der Vorarlberger Landesversicherung, Robert Sturn, im vergangenen Sommer den Wunsch an Landeshauptmann Markus Wallner herangetragen haben, den Aufsichtsrat des landeseigenen Unternehmens zu entpolitisieren. Das Ergebnis: Nachdem der VLV-Chef lange Zeit nichts mehr gehört hatte, kam es gegen Jahresende zu einem Telefonat, bei dem er über die Neubesetzung seines Aufsichtsrats informiert wurde.
Harald Dür und Monika Vonier rückten nach
Kurz darauf erfolgte ein entsprechender Regierungsbeschluss. Durch diesen wurde der VLV-Aufsichtsrat aber keinesfalls entpolitisiert, sondern vielmehr umgefärbt: Der rote Landtagsabgeordnete Reinhold Einwallner musste seinen Hut nehmen, ebenso Stefan Aichbauer, der den Posten auf Vorschlag der Grünen erhalten hatte. Neu im Aufsichtsrat sind stattdessen Harald Dür und die ÖVP-Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier.
Erfahrungen als Aufsichtsratsmitglied hat Vonier bereits – sie ist seit Jahren Mitglied im Gremium der Illwerke. Nach der Umbesetzung könnte sich Sturn nun gut über Landtagsthemen unterhalten. Im Aufsichtsgremium sitzt mit Hubert Kinz nämlich auch der erste Landtagsvizepräsident.
