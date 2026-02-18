„Rhythmus ist das Leben“

Das Festival in Götzis steht unter dem Vorzeichen Jazz. Würden Sie sich als Jazzmusiker bezeichnen?

Nicht wirklich. Eher fühle ich mich als Weltmusiker, wobei man jetzt lieber von „Global Music“ spricht. Zudem bin ich klassisch ausgebildet, habe am Landeskonservatorium in Feldkirch das Konzertdiplom erhalten. Dank der Vermittlung von Herbert Walser, den ich übrigens für den größten Trompeter in ganz Österreich halte, habe ich Barockmusik mit der Wiener Akademie unter Martin Haselböck gespielt wie auch unter Thomas Hengelbrock, unter anderem beim Feldkirch Festival. Was den Jazz betrifft, so habe ich etwa mit Martin Grubinger die Konzerte auf seiner Abschiedstournee mitgespielt, unter dem Titel „Percussive Planet“. Ich hatte einen Solospot von sieben Minuten.