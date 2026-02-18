Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Claudio Spieler:

„Rhythmus ist das Leben“

Vorarlberg
18.02.2026 16:05
Claudio Spieler agiert in den unterschiedlichsten Formationen.
Claudio Spieler agiert in den unterschiedlichsten Formationen.(Bild: Igor Ripak)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Der aus Bregenz stammende Perkussionist Claudio Spieler liebt Jazz und Weltmusik. Beim Festival Jazzambach in Götzis in Vorarlberg präsentiert er unter anderem sein Kinderprojekt „takatá takatá“.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Spieler, was erleben die Kinder bei Ihrem Projekt „takatá takatá“?
Claudio Spieler: Die Silben „takatá takatá“ bezeichnen einen Rhythmus, sie werden vor allem im Flamenco verwendet. Mein langjähriger musikalischer Partner Ingvo Clauder am Klavier und ich am Schlagwerk geben der Tänzerin Marina Paje – so die Idee – mit unserem rhythmischen Spiel die Energie zu ihrem Tanz, wir erwecken sie zum Leben. Hören wir auf zu spielen, tanzt sie auch nicht mehr. Dann versuchen wir erneut, mit Hilfe der Kinder, sie zum Leben zu erwecken, etwa durch eine Silbensprache aus Indien, durch einen melodischen Rhythmus am Klavier, durch Klatschen.

Warum haben Sie sich gerade für Flamenco entschieden?
Wenn man sich mit Rhythmus beschäftigt, kommt man zum Flamenco, das ist wie ein Sog. Beim Flamenco machen die Absätze der Tänzer den Rhythmus. Diese Virtuosität, die Marina Paje mit ihren Füßen entwickelt, schaffe ich kaum mit meinen Händen. Ich nenne den Flamenco mein rhythmisches Mekka, wobei Indien, Kuba und Westafrika für mich ähnlich wichtig sind. In diesen Gegenden gehört Rhythmus zum alltäglichen Leben.

Claudio Spieler ist Perkussionist mit Leib und Seele.
Claudio Spieler ist Perkussionist mit Leib und Seele.(Bild: Igor Ripak)

Ist bei indischer Musik der Rhythmus tatsächlich so zentral?
Eigentlich schon. Doch auf der Bühne erst so richtig nach vorne gebracht wurde er durch mein großes Vorbild Zakir Hussain. Indien hat das komplexeste und auch das älteste Rhythmussystem weltweit.

Das Festival in Götzis steht unter dem Vorzeichen Jazz. Würden Sie sich als Jazzmusiker bezeichnen?
Nicht wirklich. Eher fühle ich mich als Weltmusiker, wobei man jetzt lieber von „Global Music“ spricht. Zudem bin ich klassisch ausgebildet, habe am Landeskonservatorium in Feldkirch das Konzertdiplom erhalten. Dank der Vermittlung von Herbert Walser, den ich übrigens für den größten Trompeter in ganz Österreich halte, habe ich Barockmusik mit der Wiener Akademie unter Martin Haselböck gespielt wie auch unter Thomas Hengelbrock, unter anderem beim Feldkirch Festival. Was den Jazz betrifft, so habe ich etwa mit Martin Grubinger die Konzerte auf seiner Abschiedstournee mitgespielt, unter dem Titel „Percussive Planet“. Ich hatte einen Solospot von sieben Minuten.

Von 18. bis 22. Februar geht das Festival „jazzambach“ in Götzis über die Bühne. Natürlich wird ...
Von 18. bis 22. Februar geht das Festival „jazzambach“ in Götzis über die Bühne. Natürlich wird dort auch Claudio Spieler zu erleben sein.(Bild: Matthias Rhomberg)

Bei diesem Solo haben Sie vermutlich improvisiert? Improvisation ist ja im Jazz wesentlich.
Ja genau, wobei dort der Beginn und das Ende abgesprochen war, denn die Musik ging nahtlos weiter. Durch Improvisation wird jedes Konzert anders, man spielt bei den Soli nie zweimal dasselbe, man will ja auch die Kollegen überraschen. Das Risiko ist wichtig, es hält das Ganze frisch.

Gibt es noch ein unrealisiertes Projekt, wovon Sie träumen?
Ja, und es dürfte schon bald Wirklichkeit werden. Nächstes Jahr am Spielboden ist mein Projekt „Global Percussion“ geplant. Es ist ein reines Perkussion-Projekt mit Musikern aus verschiedenen Weltgegenden. Denn Rhythmus betrifft uns alle, Rhythmus ist Bewegung, ist Leben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
18.02.2026 16:05
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 1°
Symbol Schneefall
Bludenz
-1° / 3°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 4°
Symbol Schneefall
Feldkirch
1° / 4°
Symbol Schneeregen

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.446 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.862 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
121.675 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1221 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1012 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Mehr Vorarlberg
Tat aus Verzweiflung
FPÖ-Parteikasse als Selbstbedienungsladen
Claudio Spieler:
„Rhythmus ist das Leben“
Wegen NS-Verbotsgesetz
Staatsanwalt prüft Anfangsverdacht gegen Kinz
Konkursverfahren
Pleitegeier kreist über Lingenhöle Performance
Handball-Cup
Im Duell der Teufel dominierten die Harder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf