Im Duell der Teufel dominierten die Harder

Bereits nach wenigen Minuten übernehmen die Roten Teufel aus dem Ländle auf niederösterreichischem Boden das Kommando, führten zwischenzeitlich mit bis zu 14 Toren und entscheiden die Partie am Ende klar mit +13 für sich. „Wir freuen uns, dass wir jetzt im Viertelfinale sind und das auch noch so deutlich“, sagte Lennio Sgonc, „wir wollten vom vergangenen Samstag etwas gut machen, was uns relativ gut gelungen ist, würde ich sagen. Eine viel aggressivere Abwehr, wir haben nicht so viele technische Fehler gemacht und am Ende klar gewonnen. Das Viertelfinale kann kommen!“