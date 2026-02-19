Letzte Chance für die“KÖRPERWELTEN“ in Wien

Ein Blick unter die Haut – und auf das eigene Leben.

Im Mittelpunkt stehen echte menschliche Präparate, sogenannte Plastinate. Darunter befinden sich zahlreiche Ganzkörperexponate in lebensnahen Posen, die das Zusammenspiel von Organen, Muskeln und Körpersystemen veranschaulichen. Die Präparate entstehen durch das von von Hagens entwickelte Plastinationsverfahren, bei dem Körperflüssigkeiten durch Kunststoffe ersetzt werden. Dadurch werden die Exponate dauerhaft haltbar und formstabil.