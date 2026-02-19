Letzte Chance für die“KÖRPERWELTEN“ in Wien

Die Ausstellung „KÖRPERWELTEN – Am Puls der Zeit“, die sich mit Anatomie, Gesundheit und den Auswirkungen moderner Lebensgewohnheiten auf den menschlichen Körper befasst, ist in der Wiener Stadthalle nur noch bis 22. März geöffnet. Aktuell gibt es exklusiv im Krone Ticketshop -25% Ermäßigung auf Tickets!
Mehr als 57 Millionen Menschen weltweit haben die von Gunther von Hagens und der Medizinerin Angelina Whalley konzipierte Ausstellung bereits besucht. Die Schau eröffnet einen detaillierten Blick in das Innere des menschlichen Körpers und zählt zu den international erfolgreichsten Wissenschaftsausstellungen.
Die aktuelle Edition „Am Puls der Zeit“ stellt den Menschen im 21. Jahrhundert in den Fokus. Thematisiert werden unter anderem die Auswirkungen von Stress, Bewegungsmangel und modernen Lebensgewohnheiten auf Gesundheit und Körperfunktionen. Zugleich greift die Ausstellung den wachsenden Wunsch nach Prävention und bewusster Lebensführung auf.
Ein Blick unter die Haut – und auf das eigene Leben.
Im Mittelpunkt stehen echte menschliche Präparate, sogenannte Plastinate. Darunter befinden sich zahlreiche Ganzkörperexponate in lebensnahen Posen, die das Zusammenspiel von Organen, Muskeln und Körpersystemen veranschaulichen. Die Präparate entstehen durch das von von Hagens entwickelte Plastinationsverfahren, bei dem Körperflüssigkeiten durch Kunststoffe ersetzt werden. Dadurch werden die Exponate dauerhaft haltbar und formstabil.
Die „KÖRPERWELTEN“-Ausstellungen verbindet Medizin, Kunst und Emotion und richtet sich an ein breites Publikum.
