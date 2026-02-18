Kaulitz-Twins vor „Wetten, dass..?“-Debüt besorgt

„Wir waren ja früher als Kinder das letzte Mal in Halle – will ich meinen – mit der S-Bahn. Und seitdem war ich nicht mehr in Halle“, sagte Tom Kaulitz. Die Brüder waren sich unsicher, wie es um das Hotelangebot in der Stadt im Süden Sachsen-Anhalts wirklich steht. Ihr erster Eindruck: Es gibt nicht viel.