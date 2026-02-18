Epstein-Opfer rechnet im TV mit Mette-Marit ab

Was sie sich von der norwegischen Kronprinzessin wünschte, wurde Lacerda gefragt. „Eine Entschuldigung wäre schön gewesen. Dass sie die Wahrheit zugibt und sich entschuldigt.“ Denn obwohl sich Mette-Marit Anfang Februar von Epstein distanzierte und sich für die Situation entschuldigte, „in die ich das Königshaus gebracht habe“, richtete sie sich in ihrem Statement aber nicht an die Opfer des Sexualstraftäters.