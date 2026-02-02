Mette-Marit schrieb intime E-Mails an Epstein

Mette-Marit „bedauert“ Kontakt zu Epstein

„Jeffrey Epstein ist für seine Taten verantwortlich. Ich muss jedoch die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich seinen Hintergrund nicht gründlicher geprüft und nicht früher erkannt habe, was für ein Mensch er war“, erklärte die Kronprinzessin am Wochenende in ihrem Statement. „Ich bedauere das zutiefst. Ich habe schlechtes Urteilsvermögen bewiesen und bedaure jeden Kontakt zu Epstein. Es ist einfach nur peinlich.“