Zehnte Goldene! Kläbo schraubt Rekordmarke hoch

Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat als erst zweiter Athlet nach Eisschnellläufer Eric Heiden (USA) die fünfte Goldmedaille bei den gleichen Spielen geholt. Der Norweger erhöhte am Mittwoch in Tesero mit Team-Sprint-Gold an der Seite von Einar Hedegart auf insgesamt zehn Olympiasiege, womit Kläbo seinen Status als bester Wintersportler in der Langzeit-Bestenliste weiter ausbaute.