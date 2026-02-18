Zehnte Goldene! Kläbo schraubt Rekordmarke hoch

Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat als erst zweiter Athlet nach Eisschnellläufer Eric Heiden (USA) die fünfte Goldmedaille bei den gleichen Spielen geholt. Der Norweger erhöhte am Mittwoch in Tesero mit Team-Sprint-Gold an der Seite von Einar Hedegart auf insgesamt zehn Olympiasiege, womit Kläbo seinen Status als bester Wintersportler in der Langzeit-Bestenliste weiter ausbaute.
Norwegen gewann vor den USA und Italien. Das ÖSV-Duo Michael Föttinger/Benjamin Moser erreichte nach Rang sieben in der Qualifikation auch im großen Finale der besten 15 Teams den siebenten Rang.
Schwedinnen holen Gold
Gold bei den Frauen ging an die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sündling nur 1,4 Sekunden vor der überraschend starken Schweiz. Nadine Fähndrich hatte im Schlussabschnitt noch einen Angriff auf Schweden gestartet, Bronze holte Deutschland in der Besetzung Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER).
Eine starke Leistung zeigten die erst 19-jährige Heidi Bucher und die 24-jährige Magdalena Scherz. Nach Rang acht in der Qualifikation schaffte das Duo aus Tirol und dem Burgenland mit Rang zehn den erhofften Top-10-Platz.
Langlauf – Männer, Team-Sprint Skating (in Tesero):
Gold: Einar Hedegart/Johannes Hösflot Kläbo (NOR)
Silber: Ben Ogden/Gus Schumacher (USA)
Bronze: Elia Barp/Federico Pellegrino (ITA)
Langlauf – Frauen, Team-Sprint Skating (in Tesero):
Gold: Jonna Sundling/Maja Dahlqvist (SWE)
Silber: Nadja Kälin/Nadine Fähndrich (SUI)
Bronze: Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.