Unglaublich, aber wahr

Zehnte Goldene! Kläbo schraubt Rekordmarke hoch

Olympia
18.02.2026 12:33
Johannes Hösflot Kläbo jubelte erneut.
Johannes Hösflot Kläbo jubelte erneut.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Superstar Johannes Hösflot Kläbo hat als erst zweiter Athlet nach Eisschnellläufer Eric Heiden (USA) die fünfte Goldmedaille bei den gleichen Spielen geholt. Der Norweger erhöhte am Mittwoch in Tesero mit Team-Sprint-Gold an der Seite von Einar Hedegart auf insgesamt zehn Olympiasiege, womit Kläbo seinen Status als bester Wintersportler in der Langzeit-Bestenliste weiter ausbaute. 

0 Kommentare

Norwegen gewann vor den USA und Italien. Das ÖSV-Duo Michael Föttinger/Benjamin Moser erreichte nach Rang sieben in der Qualifikation auch im großen Finale der besten 15 Teams den siebenten Rang.

Michael Föttinger
Michael Föttinger(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)
Benjamin Moser
Benjamin Moser(Bild: GEPA)

Schwedinnen holen Gold
Gold bei den Frauen ging an die Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sündling nur 1,4 Sekunden vor der überraschend starken Schweiz. Nadine Fähndrich hatte im Schlussabschnitt noch einen Angriff auf Schweden gestartet, Bronze holte Deutschland in der Besetzung Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER).

Eine starke Leistung zeigten die erst 19-jährige Heidi Bucher und die 24-jährige Magdalena Scherz. Nach Rang acht in der Qualifikation schaffte das Duo aus Tirol und dem Burgenland mit Rang zehn den erhofften Top-10-Platz.

Heidi Bucher
Heidi Bucher(Bild: GEPA)
Magdalena Scherz
Magdalena Scherz(Bild: GEPA)

Langlauf – Männer, Team-Sprint Skating (in Tesero):
Gold: Einar Hedegart/Johannes Hösflot Kläbo (NOR)
Silber: Ben Ogden/Gus Schumacher (USA)
Bronze: Elia Barp/Federico Pellegrino (ITA)

Langlauf – Frauen, Team-Sprint Skating (in Tesero):
Gold: Jonna Sundling/Maja Dahlqvist (SWE)
Silber: Nadja Kälin/Nadine Fähndrich (SUI)
Bronze: Laura Gimmler/Coletta Rydzek (GER)

