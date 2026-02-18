Interpol rüstet im Kampf gegen Cybercrime auf

Sein Chef Neal Jetton sieht in dem „Einsatz von KI als Waffe durch Cyberkriminelle“ die „größte Bedrohung“ überhaupt. „Sie nutzen sie, wo immer sie können“, sagte Jetton unlängst über die Künstliche Intelligenz in einem Interview. Unter der Leitung von Jetton, der vom Secret Service der USA zur Interpol-Zentrale in Singapur entsandt wurde, durchkämmen dort Spezialisten riesige Datenmengen mit dem Ziel, Erpressung mit Schadsoftware oder Betrug durch das Vorspielen einer anderen Person zu verhindern.