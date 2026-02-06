Mette-Marit will sich „ausführlicher erklären“

Wie berichtet, sollen die beiden über Jahre Kontakt gehabt und sich über viele private Dinge ausgetauscht haben – auch nachdem Epstein bereits zum ersten Mal als Sexualstraftäter verurteilt worden war. Die 52-Jährige hat eingeräumt, 2013 mehrere Tage in dessen Villa in Palm Beach gewohnt zu haben. Aus E-Mails geht hervor, dass sich die beiden geneckt haben, und Mette-Marit etwa gefragt hat, ob es „unangemessen“ sei, ihrem damals 15-jährigen Sohn „zwei nackte Frauen, die ein Surfbrett tragen“ als Bildschirmhintergrund für sein Handy vorzuschlagen. Die Verbindung, die sich nach Freundschaft anhört, hat vor allem in Norwegen große Kritik ausgelöst.