Migration: Meloni kritisiert lasche Richter scharf

Fall eines Algeriers mit 23 Vorstrafen regt auf

Die Regierungschefin bezog sich auf den Fall eines algerischen Staatsbürgers, der illegal in Italien lebt und 23 Vorstrafen, darunter Körperverletzung, hat, weil er eine Frau geschlagen hatte. Meloni kritisierte, dass „er weder in einem Abschiebezentrum festgehalten noch nach Albanien zur Rückführung ausgewiesen werden kann“. „Einige Richter haben sogar entschieden, dass es nicht nur keine Ausweisung gibt, sondern dass das Innenministerium ihm 700 Euro zahlen muss, weil versucht wurde, einen Abschiebungsbeschluss durchzusetzen“, bemängelte Meloni.