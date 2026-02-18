Vorteilswelt
Eklat am Flughafen

Mann scheitert an Automaten, rastet vollkommen aus

Viral
18.02.2026 12:25
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 35-jähriger britischer Tourist begann am Montagmorgen plötzlich, auf die Self-Service-Check-in-Automaten am Hongkonger Flughafen einzuschlagen. Passagiere und Flughafenpersonal schauten fassungslos zu, während der Mann Automaten umwarf und dann auch noch mit einem Metallpfosten auf sie einschlug.

Das Video der Randale verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Darauf zu sehen ist der Mann in schwarzem Pullover, blauen Jeans und mit einer Umhängetasche, wie er auf die Reihe der Automaten zuschreitet, die Maschinen nacheinander umstößt und schließlich mit einem Metallpfosten weiter attackiert.

Augenzeugen berichten, dass etwa zehn Automaten sowie Absperrungen, angrenzende Counterschalter und sogar eine Glasscheibe beschädigt wurden.

Sicherheitskräfte eilten herbei, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.
Sicherheitskräfte eilten herbei, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Beamten fanden auch Viagra im Gepäck
Die Hongkonger Flughafenbehörde und Sicherheitskräfte reagierten umgehend: Sie eilten zum Ort des Geschehens, forderten den Mann auf, seine Zerstörungswut zu stoppen, und alarmierten die Polizei. Der Tourist wurde festgenommen, die Polizei leitete eine Untersuchung wegen Sachbeschädigung ein. Bei der Festnahme fanden die Beamten zudem vier Viagra-Pillen ohne ärztliches Rezept in seinem Gepäck – in China illegal.

Laut Berichten der „South China Morning Post“ und des „Hong Kong Free Press“ soll der Mann versucht haben, ein Flugticket zu kaufen, bevor der Vorfall eskalierte. Der genaue Auslöser für seinen Ausraster ist aber derzeit unbekannt.

Folgen Sie uns auf