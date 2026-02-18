Mann scheitert an Automaten, rastet vollkommen aus

Beamten fanden auch Viagra im Gepäck

Die Hongkonger Flughafenbehörde und Sicherheitskräfte reagierten umgehend: Sie eilten zum Ort des Geschehens, forderten den Mann auf, seine Zerstörungswut zu stoppen, und alarmierten die Polizei. Der Tourist wurde festgenommen, die Polizei leitete eine Untersuchung wegen Sachbeschädigung ein. Bei der Festnahme fanden die Beamten zudem vier Viagra-Pillen ohne ärztliches Rezept in seinem Gepäck – in China illegal.