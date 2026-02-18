Vorteilswelt
Rechnet mit Ex-Klub ab

Osimhen: „Sie behandelten mich wie einen Hund“

Fußball International
18.02.2026 12:08
Victor Osimhen
Victor Osimhen(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Star-Stürmer Victor Osimhen rechnet mit seinem Ex-Klub SSC Napoli ab. „Sie behandelten mich wie einen Hund“, sagte der 27-Jährige, der inzwischen für Galatasaray Istanbul auf Torejagd geht.

Im Herbst 2023 hatte Neapel ein TikTok-Video veröffentlicht, in dem Osimhen bei einer Elfmeter-Szene humoristisch dargestellt wurde – inklusive verschossenem Strafstoß. Das Video wurde als beleidigend und rassistisch kritisiert und kurz darauf gelöscht. Für Osimhen war das der Wendepunkt. „Nachdem Napoli dieses Video auf TikTok veröffentlicht hatte, war etwas endgültig zerbrochen“, sagte er der italienischen „Gazzetta dello Sport“. „Jeder kann einen Elfmeter verschießen, jeder kann dafür verspottet werden. Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen.“

Inzwischen hat Osimhen sämtliche Fotos und Videos aus seiner Zeit in Neapel von seinem Instagram-Account gelöscht. Auch die Phase von seiner Wechselabsicht beschreibt der 27-Jährige drastisch: „Sie versuchten, mich irgendwohin zu schicken, um zu spielen, aber sie behandelten mich wie einen Hund.“

Und weiter: „Geh hierhin, geh dorthin, mach dies, mach das... Ich habe hart für meine Karriere gekämpft, ich konnte diese Art der Behandlung nicht akzeptieren. Ich bin keine Marionette.“

Victor Osimhen
Victor Osimhen(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Was den Stürmer bis heute beschäftigt, ist das Fehlen jeglicher Entschuldigung und Reue der damaligen Verantwortlichen. „Niemand hat sich jemals öffentlich für das Geschehene entschuldigt“, beschwerte sich Osimhen.

„Das sind alles Lügen“
Gerüchte über angebliche Disziplinprobleme weist er entschieden zurück. „Zwischenzeitlich gab es Gerüchte, dass ich zu spät zum Training gekommen sei, dass ich mich mit meinen Mitspielern gestritten habe... Das sind alles Lügen.“

Im Sommer folgte schließlich der Wechsel nach Istanbul und dort fühlt sich Osimhen angekommen. „Ich habe einen Verein und eine Stadt gefunden, die ich liebe. Sobald man in Istanbul ankommt, versteht man, warum jeder, der hier gespielt hat, sich in die Mannschaft und die Menschen verliebt hat. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt.“

Sportlich zahlte sich der Neustart aus. In 65 Einsätzen für Galatasaray hat der Angreifer 52 Tore erzielt und 13 Assists geliefert.

Folgen Sie uns auf