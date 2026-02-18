Osimhen: „Sie behandelten mich wie einen Hund“

Im Herbst 2023 hatte Neapel ein TikTok-Video veröffentlicht, in dem Osimhen bei einer Elfmeter-Szene humoristisch dargestellt wurde – inklusive verschossenem Strafstoß. Das Video wurde als beleidigend und rassistisch kritisiert und kurz darauf gelöscht. Für Osimhen war das der Wendepunkt. „Nachdem Napoli dieses Video auf TikTok veröffentlicht hatte, war etwas endgültig zerbrochen“, sagte er der italienischen „Gazzetta dello Sport“. „Jeder kann einen Elfmeter verschießen, jeder kann dafür verspottet werden. Ich war Opfer rassistischer Beleidigungen.“