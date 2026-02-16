Wut wächst: Briten fordern Anklage gegen Andrew

Der 2019 in Haft verstorbene US-Finanzier Jeffrey Epstein war wegen Sexualstraftaten verurteilt worden und soll über Jahre ein weitreichendes Missbrauchsnetzwerk betrieben haben. Zahlreiche Frauen und Minderjährige wurden laut US-Ermittlungsbehörden Opfer seiner Taten. In dem jüngst veröffentlichten Datensatz der Epstein-Akten waren zahlreiche neue Details ans Licht gekommen, die Andrew schwer belasten. Andrew wies die Vorwürfe gegen ihn immer stets zurück.

Weitergabe von Staatsgeheimnissen

Für große Empörung sorgen auch Vorwürfe, wonach der Prinz interne Papiere der britischen Regierung an den US-Milliardär weitergeleitet habe. Seine Tätigkeit als britischer Handelsbotschafter soll er dazu genutzt haben, Reisen nach den persönlichen und geschäftlichen Wünschen Epsteins zu gestalten.